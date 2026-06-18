Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предмет

Алексей Тесля
18 июня 2026, 18:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Хотя хлеб традиционно хранят в хлебнице, в жаркое время года закрытое пространство может становиться слишком влажным.
Домашний хлеб - рецепт
Как правильно хранить хлеб / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В летний период высокая температура ускоряет развитие плесени
  • Простой способ продлить свежесть хлеба — использование пищевой плёнки

Хлеб является одним из базовых продуктов в повседневном рационе и часто есть в каждом доме, поскольку его удобно использовать для бутербродов или приготовления тостов.

При этом именно хлеб относится к наиболее часто выбрасываемым продуктам: многие буханки успевают покрыться плесенью ещё до употребления, что связано с неправильными условиями хранения, пишет Express.

видео дня

В летний период проблема усугубляется, поскольку высокая температура ускоряет развитие плесени и повышает риск порчи продукта. Хотя хлеб традиционно хранят в хлебнице, в жаркое время года закрытое пространство может становиться слишком влажным, что создаёт благоприятную среду для появления грибка.

При этом существует более простой способ продлить свежесть хлеба — использование пищевой плёнки. В отличие от заморозки, которую многие избегают из-за опасений изменения вкуса и текстуры, плотная упаковка в плёнку помогает сохранить продукт без существенных потерь качества.

Герметичное оборачивание создаёт защитный барьер, который уменьшает контакт с воздухом и замедляет потерю влаги. Благодаря этому хлеб дольше остаётся мягким и пригодным к употреблению, снижая риск его порчи и образования плесени.

Как правильно замораживать и размораживать хлеб

Специалисты рекомендуют замораживать хлеб сразу после покупки, пока он максимально свежий. Перед помещением в морозильную камеру лучше заранее нарезать его ломтиками, чтобы можно было использовать нужное количество без размораживания всей буханки.

Далее хлеб следует плотно обернуть пищевой плёнкой, максимально удалив воздух. При длительном хранении можно использовать двойной слой упаковки для дополнительной защиты от высыхания.

Размораживать хлеб рекомендуется, оставив его в плёнке при комнатной температуре на несколько часов — это помогает сохранить его мягкость. При необходимости ломтики можно сразу отправлять в тостер, не дожидаясь полного размораживания.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
/ Главред

В морозильной камере хлеб может сохраняться до трёх месяцев, что делает этот способ удобным вариантом для сокращения пищевых отходов и экономии средств.

Смотрите видео - как хранить хлеб:

В видео рассказывается о роли хлеба в украинском рационе и его значении в повседневном питании. Автор отмечает, что на рынке представлен широкий выбор хлебобулочных изделий, среди которых каждый может подобрать подходящий вариант для завтрака или обеда.

Зрителям предлагают узнать, какие виды хлеба пользуются наибольшим спросом, какие экологические тенденции сейчас влияют на производство хлебобулочной продукции, а также как правильно хранить хлеб в домашних условиях, чтобы он дольше сохранял свежесть и вкусовые качества.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
хлеб
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

18:34Война
В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

17:02Война
РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

16:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Одна ложка на ведро сменит урожай: что "дать" свекле для сладкого вкуса

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки с тортом за 19 с

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Ламинат больше не тренд: какое напольное покрытие возвращается в интерьеры

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

Второй урожай к осени: какие культуры успеют вырасти на освободившихся грядках

Последние новости

19:17

Подкормка овощей в июне: чем полить морковь и свеклу для роста

19:12

Старинное украинское слово "ланити": что оно на самом деле означает

19:12

Один нюанс определил судьбу Украины и России: о чём умалчивали советские учебникиВидео

18:57

Семья купила целую деревню по цене пары домов и теперь зарабатывает

18:48

Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:34

"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

18:32

Естественный стиль: у представителей каких месяцев рождения безупречный вкус

18:25

"Пугают жителей": во Львове требуют закрыть клинику для наркозависимых

18:25

Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предметВидео

Реклама
17:57

В Черкассах приняли новое решение о стоимости проезда — сколько придется платить

17:57

Секрет пышного цветения роз: чем обязательно подкормить кусты в июне

17:52

Не ради красоты: зачем наши бабушки обязательно выращивали матиолу возле дома

17:39

Юридическое сообщество заявляет о массовых нарушениях во время выборов в Совет общественного контроля НАБУ

17:37

"Хорош, чертяка": Галкин покрасовался в свои 50 и заставил звезд обомлеть

17:28

Форма подушечек лап раскрывает характер кота — на что следует обратить вниманиеВидео

17:22

Заработала танцами: Гвоздева стала хозяйкой элитного авто

17:16

Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ — росСМИ

17:13

Как называют Ивана на украинском: лингвист обнаружил малоизвестные формы имени

17:12

Продукты становятся безвкусными: что нужно срочно убрать из холода

17:06

Секретная "колючая" сторона терки: для чего она на самом деле нужна

Реклама
17:02

В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

16:52

РФ усилит интенсивность ударов по одному городу: в ГУР предупредили об угрозе

16:45

"Млинці" и "блинчики": в чём разница и почему мы всегда их путаем

16:36

"Ушла в мир иной": Павел Зибров поделился личным горем

16:33

Служил королю, султану и царю, но предал всех - какого князя боялись три империиВидео

16:21

"Вся Москва горит": столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удараФотоВидео

15:58

Как сварить яйца, чтобы скорлупа слетала сама: простой секрет шеф-поваров

15:57

Трампа "накачали вредными идеями": в Кремле резко набросились на европейцев

15:55

Доллар взлетел вверх, а евро внезапно обвалился: курс валют на 19 июня

15:53

Что стало с королевой красоты, чьи фото покорили футбольных болельщиковВидео

15:38

"Дед с того света": Леся Никитюк показала сына

15:31

Что надеть вместо скучной футболки летом: стильные варианты на каждый деньВидео

15:29

Ошибка, которую делают почти все: как сказать "на ночь глядя" на украинском

15:25

Оберег или угроза: какие деревья создают уют, а какие — портят дом

15:22

Взрослый сын Киркорова ошарашил внешним видом: как он выглядит

15:21

Говорить "Коля" — неправильно: как следует обращаться к Николаю на украинском языке

15:05

Аномальная жара до +44: может ли над Украиной образоваться "тепловой купол"

14:32

Люди строят заборы из солнечных панелей, ведь они дешевле дерева

14:20

О засорах в трубах можно будет забыть: какое домашнее средство достаточно засыпать в слив

14:14

Цвет имеет значение: какие автомобили расходуют больше топлива летомВидео

Реклама
14:11

Обстрел автобуса с детьми из Беларуси: СБУ получила документ, разоблачивший ложь РФ

14:10

Тела 522 погибших защитников вернули в Украину — детали

13:59

"Пятизначная сумма": Валевская раскрыла, как задолжала Кондратюку баснословные деньги

13:43

Вернулись в прошлое: людей с модными гаджетами заметили на старых фото

13:14

Бензин и дизель дешевеют: вернутся ли украинские АЗС к февральским ценам

13:11

Пошлина на декоративный камень останавливает многолетний экспорт украинского сырья по заниженным ценам — эксперты

13:10

Младше на 17 лет: Пономарев впервые появился в обнимку с возлюбленной

12:59

"Будет гореть и ваша Москва": Зеленский сделал жесткое предупреждение России

12:51

"Плачу": Цекало бросил жену в самый тяжелый момент

12:42

РФ запустила баллистику по большому областному центру: есть погибший и раненые

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять