Хлеб не зачерствеет неделями: достаточно положить рядом один кухонный предмет

Хотя хлеб традиционно хранят в хлебнице, в жаркое время года закрытое пространство может становиться слишком влажным.

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Как правильно хранить хлеб / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В летний период высокая температура ускоряет развитие плесени

Простой способ продлить свежесть хлеба — использование пищевой плёнки

Хлеб является одним из базовых продуктов в повседневном рационе и часто есть в каждом доме, поскольку его удобно использовать для бутербродов или приготовления тостов.

При этом именно хлеб относится к наиболее часто выбрасываемым продуктам: многие буханки успевают покрыться плесенью ещё до употребления, что связано с неправильными условиями хранения, пишет Express.

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В летний период проблема усугубляется, поскольку высокая температура ускоряет развитие плесени и повышает риск порчи продукта. Хотя хлеб традиционно хранят в хлебнице, в жаркое время года закрытое пространство может становиться слишком влажным, что создаёт благоприятную среду для появления грибка.

При этом существует более простой способ продлить свежесть хлеба — использование пищевой плёнки. В отличие от заморозки, которую многие избегают из-за опасений изменения вкуса и текстуры, плотная упаковка в плёнку помогает сохранить продукт без существенных потерь качества.

Герметичное оборачивание создаёт защитный барьер, который уменьшает контакт с воздухом и замедляет потерю влаги. Благодаря этому хлеб дольше остаётся мягким и пригодным к употреблению, снижая риск его порчи и образования плесени.

Как правильно замораживать и размораживать хлеб

Специалисты рекомендуют замораживать хлеб сразу после покупки, пока он максимально свежий. Перед помещением в морозильную камеру лучше заранее нарезать его ломтиками, чтобы можно было использовать нужное количество без размораживания всей буханки.

Далее хлеб следует плотно обернуть пищевой плёнкой, максимально удалив воздух. При длительном хранении можно использовать двойной слой упаковки для дополнительной защиты от высыхания.

Размораживать хлеб рекомендуется, оставив его в плёнке при комнатной температуре на несколько часов — это помогает сохранить его мягкость. При необходимости ломтики можно сразу отправлять в тостер, не дожидаясь полного размораживания.

/ Главред

В морозильной камере хлеб может сохраняться до трёх месяцев, что делает этот способ удобным вариантом для сокращения пищевых отходов и экономии средств.

Смотрите видео - как хранить хлеб:

В видео рассказывается о роли хлеба в украинском рационе и его значении в повседневном питании. Автор отмечает, что на рынке представлен широкий выбор хлебобулочных изделий, среди которых каждый может подобрать подходящий вариант для завтрака или обеда.

Зрителям предлагают узнать, какие виды хлеба пользуются наибольшим спросом, какие экологические тенденции сейчас влияют на производство хлебобулочной продукции, а также как правильно хранить хлеб в домашних условиях, чтобы он дольше сохранял свежесть и вкусовые качества.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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