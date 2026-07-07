Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили о серии ночных ударов по предприятиям, поставляющим вооружение и боеприпасы для российской армии.

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Генеральный штаб подтвердил удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

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Пострадало АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске

Пострадали химзавод "Брянский" и нефтебаза аэродрома "Белгород"

Повреждены мосты в Крыму и склады в Донецкой области

В ночь на 7 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным и промышленным объектам России и на временно оккупированных территориях. Под удары попали предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, нефтебаза, железнодорожные мосты и склады снабжения оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные нанесли удар по акционерному обществу "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске. Это одно из ведущих российских предприятий в сфере микроэлектроники, которое производит микросхемы, полупроводниковые приборы и электронные компоненты для систем управления, связи, радиоэлектронной борьбы и вооружения РФ.

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"Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

Пострадали химзавод и нефтебаза

Отдельному удару подвергся завод "Брянский" в городе Сельцо Брянской области. В районе предприятия зафиксировали четыре взрыва.

"Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, с помощью которых российские войска наносят удары по территории Украины", - сообщили в ведомстве.

Также был поражён нефтебаза аэродрома "Белгород". Масштаб нанесённого ущерба на обоих объектах в настоящее время уточняется.

Удары по логистике в Крыму и Донецкой области

Помимо промышленных объектов, Силы обороны поразили два железнодорожных моста в районах населенных пунктов Роздольное и Ички в Крыму. По данным Генштаба, эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Также были поражены склады материально-технических средств противника в районах Волновахи и Ясиноватой в Донецкой области. В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут системно проводить мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии России.

Почему россияне должны уезжать из Крыма - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что граждане России, переселившиеся во временно оккупированный Крым после 2014 года, пока еще могут организованно покинуть полуостров. По его словам, пока работает Крымский мост, россияне имеют возможность вывезти своё имущество и вернуться на территорию РФ.

В то же время Жданов отметил, что после возможного прекращения транспортного сообщения через мост ситуация может измениться. Тогда, по его мнению, могут начаться меры по выселению граждан РФ, незаконно переселившихся в Крым после начала оккупации.

"Россияне, переехавшие в Крым после 2014 года, могут быть приравнены к оккупантам. Поэтому у них пока остаётся "окно возможностей" относительно спокойно покинуть Крым", - подчеркнул эксперт.

Удары по российским целям - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера с бензином, которые направлялись из Таганрога в оккупированный Крым. Также под удар попали две пусковые установки ЗРК С-400, нефтебаза в Керчи и радиолокационная станция "Небо-У".

Кроме того, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины атаковали объекты на территории России. В Ярославле после серии взрывов возник масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Славнефть-ЯНОС".

Кроме того, под удар попал Омский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших НПЗ России, расположенный более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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