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Ливни, град, шквалы: на Украину надвигается мощный шторм, объявлена ​​опасность

Анна Косик
7 июля 2026, 15:31
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Синоптик предупредила украинцев о непогоде.
дождь
Прогноз погоды в Украине на 8 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где в среду не будет осадков
  • Какой будет температура воздуха 8 июля

Погода в Украине завтра, 8 июля, изменится из-за холодного атмосферного фронта, который принесет больше осадков. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, в Украине в ближайшее время дожди могут переходить в сильные ливни, также вероятны град и шквалы. Кроме того, завтра ожидается ветер западных направлений, временами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

видео дня

"На крайнем востоке, а во второй половине дня среды в западных областях (кроме Карпат) - без осадков", - добавила синоптик.

синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: facebook.com/tala.didenko?locale=uk_UA

Температура воздуха 8 июля составит на юге, востоке и в Днепропетровской области +25+29 градусов, а на остальной территории +18+23 градуса.

Погода в Украине 8 июля
Погода в Украине 8 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве

В среду в столице ожидаются дождь, гроза, штормовой ветер до 15–20 метров в секунду. Возможен даже сильный ливень. Диденко прогнозирует температуру воздуха в Киеве днем +20–+21 градус.

погода в Киеве 8 июля
Погода в Киеве 8 июля / фото: скриншот с meteoprog

В Украине объявили I уровень опасности

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 8 июля днем в Украине, кроме запада и крайнего востока, ожидаются грозы в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях. Местами возможен град и порывы ветра до 15–20 м/с.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

В Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях ожидаются значительные дожди, а в западных и северных областях - порывы ветра 15–20 м/с. В связи с этим почти на всей территории страны объявлен желтый уровень опасности.

предупреждение о 1 уровне опасности
Предупреждение синоптиков о желтом уровне опасности / фото: скриншот

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 июля украинцев ждет переменчивая погода с дождями и грозами. В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируют.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни изнурительной жары в Украине не будет. Дневная температура будет держаться в пределах +22…+28 градусов, лишь на юге и востоке, а также в Днепропетровской области может быть немного теплее.

Накануне стало известно, что до 9 июля в Украине будет преобладать комфортная погода. До четверга по всей территории страны местами возможны кратковременные дожди с грозами.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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