Черный налет в ванной исчезнет за час: что нужно сделать после душа

Черные пятна на силиконе не всегда требуют замены герметика. От них можно успеть избавиться домашними средствами.

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Пока грибок не проник глубоко в герметик, его можно удалить домашними средствами / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему черный налет возвращается снова и снова

Какое домашнее средство лучше всего справляется с плесенью на силиконе

В каком случае очистка уже не поможет

Черный налет в углах душевой кабины чаще всего оказывается плесенью, которая быстро развивается во влажной среде.

Если заметить проблему на ранней стадии, избавиться от нее можно с помощью простых средств, которые есть практически на каждой кухне. Об этом пишет Trojmiasto.pl.

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Почему появляется черный налет в душевой кабине

Темные точки на силиконовом герметике и уплотнителях нередко становятся первым признаком появления плесени. Для ее роста достаточно трех условий: постоянной влажности, слабой вентиляции и остатков мыла или косметики.

Сначала налет выглядит как небольшие серые или темные точки, однако со временем пятна увеличиваются, становятся насыщенно-черными и начинают глубже проникать в силикон. Если обычная уборка уже не помогает, затягивать с очисткой не стоит.

Иногда причиной потемнения становятся загрязнения от мыла, шампуня и пыли / Фото: скриншот с Youtube

Иногда причиной потемнения становятся загрязнения от мыла, шампуня и пыли либо естественное изменение цвета силикона под воздействием бытовой химии и солнечного света. Однако в большинстве случаев речь идет именно о плесени.

Чем удалить черную плесень с силикона

Пока грибок не проник глубоко в герметик, его можно удалить домашними средствами.

Самыми эффективными считаются:

бумажное полотенце, пропитанное отбеливателем, которое прикладывают к загрязненному участку на 30–60 минут;

столовый уксус, распыленный на силикон или нанесенный с помощью ткани примерно на час;

пищевая сода, которой посыпают влажную поверхность и аккуратно очищают мягкой щеткой;

лимонный сок для удаления небольших свежих следов;

3% перекись водорода, которую оставляют на пятне на 20–30 минут;

паста из пищевой соды и перекиси водорода, нанесенная примерно на час.

После любой обработки поверхность необходимо тщательно промыть чистой водой и полностью высушить.

Какие ошибки нельзя допускать

Во время уборки важно соблюдать меры безопасности.

Специалисты рекомендуют никогда не смешивать отбеливатель с уксусом и другими чистящими средствами, работать в хорошо проветриваемой ванной комнате, использовать защитные перчатки при контакте с хлорсодержащими средствами и не тереть силикон металлическими щетками, чтобы не повредить герметик.

Чтобы плесень не возвращалась, важно снизить уровень влажности в ванной комнате / Фото: скриншот с Youtube

Если после первой обработки отдельные пятна остались, лучше повторить процедуру на следующий день, чем использовать агрессивную чистку.

Как предотвратить повторное появление плесени

Чтобы плесень не возвращалась, важно снизить уровень влажности в ванной комнате.

После каждого душа рекомендуется удалять воду со стенок кабины резиновым скребком, оставлять дверцы открытыми для проветривания и регулярно очищать поверхности от остатков мыла и косметики.

Такая профилактика занимает всего несколько минут в неделю, но помогает значительно продлить срок службы силиконового герметика и избежать дорогостоящего ремонта.

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