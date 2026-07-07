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Короля довели до предела: что сделал принц Гарри

Алена Кюпели
7 июля 2026, 17:25
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Источник рассказал о том, как у короля Чарльза не осталось терпения.
Король Чарльз ІІІ
Король Чарльз ІІІ разозлился на сына/ колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Кратко:

  • Что сделал Гарри
  • Почему не выдержал король

Терпение короля Чарльза лопнуло и он вместо Букингемского Дворца предложил своему младшему сыну Гарри пожить в королевских апартаментах во время его визита в Лондон.

Как пишет The Daily Mail, по словам источника, принц Гарри проявлял "нарушение порядка и неуважение" к его сотрудникам. Имеется ввиду, что Гарри несколько раз менял решения относительно проживания.

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Известно, что Букингемский дворец сейчас не совсем готов к приему посетителей, не говоря уже о таких высокопоставленных лицах, как сын главы дворца. Он по-прежнему в основном находится на стадии строительства (и будет оставаться таковым до следующего года) и непригоден для гостей.

Принц Гарри во время интервью для ВВС
Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

Тем не менее, королевский двор по-прежнему был готов подготовить комнаты для принца Гарри к его прибытию в Великобританию прошлой ночью и изменить существующий штат сотрудников, чтобы иметь команду наготове для выполнения любой его прихоти.

Но постоянные изменения решения истощили терпение короля.

После очередного отказа сына в субботу утром, Его Величество, снова отстранив персонал от работы, всего через несколько часов получил просьбу спросить у "папы", может ли он все-таки занять комнаты.

И ответ – который был дан непосредственно Гарри – был твердым: "Нет. Извините, но вы опоздали".

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Кьелл Нильссон, сыгравший лорда Хумунгуса в фильме "Безумный Макс 2" и похожий на террориста Путина, как две капли воды, скончался.

Ранее стало известно о том, что оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс изменился до неузнаваемости.

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О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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