Короля довели до предела: что сделал принц Гарри

Источник рассказал о том, как у короля Чарльза не осталось терпения.

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Король Чарльз ІІІ разозлился на сына/ колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Кратко:

Что сделал Гарри

Почему не выдержал король

Терпение короля Чарльза лопнуло и он вместо Букингемского Дворца предложил своему младшему сыну Гарри пожить в королевских апартаментах во время его визита в Лондон.

Как пишет The Daily Mail, по словам источника, принц Гарри проявлял "нарушение порядка и неуважение" к его сотрудникам. Имеется ввиду, что Гарри несколько раз менял решения относительно проживания.

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Известно, что Букингемский дворец сейчас не совсем готов к приему посетителей, не говоря уже о таких высокопоставленных лицах, как сын главы дворца. Он по-прежнему в основном находится на стадии строительства (и будет оставаться таковым до следующего года) и непригоден для гостей.

Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

Тем не менее, королевский двор по-прежнему был готов подготовить комнаты для принца Гарри к его прибытию в Великобританию прошлой ночью и изменить существующий штат сотрудников, чтобы иметь команду наготове для выполнения любой его прихоти.

Но постоянные изменения решения истощили терпение короля.

После очередного отказа сына в субботу утром, Его Величество, снова отстранив персонал от работы, всего через несколько часов получил просьбу спросить у "папы", может ли он все-таки занять комнаты.

И ответ – который был дан непосредственно Гарри – был твердым: "Нет. Извините, но вы опоздали".

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