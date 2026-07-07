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Мужчина заплатил за пустую землю, но по ошибке купил целую улицу

Константин Пономарев
7 июля 2026, 18:03
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Необычная ошибка на аукционе превратила покупателя участка в владельца дороги. Спор о стоимости недвижимости продолжается уже несколько лет.
Мужчина заплатил за пустую землю, но по ошибке купил целую улицу
Мужчина заплатил за пустую землю, но по ошибке купил целую улицу / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему покупатель не сразу понял, что приобрел
  • Почему участок внезапно оказался целой улицей
  • Что было написано в документах после сделки

Житель США Джейсон Фаунтлерой отправился на аукцион шерифа с намерением приобрести недорогой пустой участок под строительство будущего дома.

Однако после оформления документов мужчина с удивлением узнал, что за 5000 долларов стал владельцем не земли под застройку, а целой частной улицы с пятью жилыми домами. Об этом пишет Upworthy.

видео дня

Бонус к покупке

Необычная история произошла в 2021 году в городе Трентон, штат Огайо. По данным местного телеканала WCPO-TV, объектом покупки оказалась частная дорога Блумфилд-Корт.

Дома, расположенные вдоль нее, мужчине не принадлежали, однако именно он стал официальным владельцем самой дороги, а вместе с этим и ответственным за ее содержание.

Как обычный участок оказался целой улицей

Как объяснил мэр Трентона Маркос Николс, Блумфилд-Корт изначально находилась в ведении ассоциации домовладельцев, которая отвечала за обслуживание дороги. Позже это соглашение прекратило действовать, а сама дорога оказалась выставлена на аукцион вместе с правом собственности.

Необычная история произошла в 2021 году в городе Трентон, штат Огайо
Необычная история произошла в 2021 году в городе Трентон, штат Огайо / Фото: скриншот с Youtube

Американец был уверен, что покупает свободный земельный участок, однако юридически приобрел всю частную дорогу. После завершения сделки именно на нового владельца легла обязанность ремонтировать покрытие и обеспечивать его содержание, что полностью изменило первоначальные планы мужчины.

Пока спор остается все еще нерешенным.

Смотрите в видео о том, как мужчина случайно купил целую улицу:

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: Upworthy

Upworthy - американское онлайн-издание и медиаплатформа, основанная в 2012 году журналистами Эли Парайзером и Питером Кечли. Проект специализируется на позитивных, вдохновляющих и социально значимых историях о людях, обществе, науке, семье и добрых поступках. В 2017 году Upworthy вошел в состав медиакомпании GOOD Worldwide.

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