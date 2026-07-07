Чем подкормить помидоры в июле: секрет обильного урожая до самой осени

Городница рассказала, какие удобрения и обработки помогут сохранить урожай в жару.

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Чем подкормить помидоры в июле - какие удобрения спасают урожай от жары / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какие удобрения внести под помидоры в июле

Как уберечь урожай от грибковых болезней

Почему важно не забывать о кальции и боре

Июль - период, когда помидоры активно наливают плоды и начинают плодоносить как в теплицах, так и в открытом грунте. Именно в это время растениям нужен сбалансированный уход, чтобы урожай не пострадал от жары или болезней. О том, как правильно подкармливать и защищать кусты, рассказала блогер и огородница Надежда Пидлисняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок".

Главред выяснил, чем подкормить помидоры.

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Подкормка томатов в июле: что нужно растениям

В период активного плодоношения структура питания томатов существенно меняется. Огородница обращает особое внимание на роль микроэлементов в этом процессе.

"В это время продолжается активное наливание плодов и начинается созревание. Чтобы получить щедрый урожай до самой осени, нам нужно правильно сбалансировать и полив, и подкормку. Сейчас томатам особенно необходимы калий, фосфор и комплекс микроэлементов", - отмечает Надежда Пидлисняк.

По её словам, именно эти вещества ускоряют созревание, улучшают вкусовые качества помидоров, помогают им вырасти крупными и мясистыми.

Профилактика фитофтороза на томатах

Жаркая погода в июле в сочетании с ночной росой создает благоприятные условия для развития грибковых болезней, поэтому профилактические обработки кустов следует проводить заблаговременно. Надежда Подлесняк отмечает, что предотвратить появление фитофторы значительно проще, чем потом бороться с ней.

В качестве профилактического средства против фитофтороза она советует использовать сыворотку с йодом:

Рецепт: 1 литр сыворотки на 9 литров воды + 15–20 капель йода.

1 литр сыворотки на 9 литров воды + 15–20 капель йода. Применение: тщательное опрыскивание кустов по листьям.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Если использовать чистую сыворотку с водой (без добавления йода), этим раствором можно поливать кусты у корней. Делать это следует вечером, когда спадает жара, и обязательно на увлажненную почву.

Помимо сыворотки, эффективным средством защиты огородница называет биопрепараты на основе полезных бактерий - "Фитоспорин" и "Триходермин".

"Мы постоянно применяем такие растворы, и это очень эффективно. Обычно используем "Фитоспорин" в виде пасты. Берем 2 столовые ложки концентрата пасты на 10 литров теплой воды. Разводим и оставляем раствор постоять 2–3 часа, чтобы полезные бактерии активизировались и размножились", - объясняет она.

Обрабатывать растения биопрепаратами нужно исключительно в вечернее время, ведь под прямыми солнечными лучами живые бактерии погибают. Для усиления эффекта раствор можно вносить и под корень на предварительно политую землю.

Если профилактика не сработала и помидоры уже заболели фитофторозом, придется перейти к химическим средствам защиты. Эксперт советует использовать фунгицид, поскольку он эффективен и имеет короткий срок ожидания - около 5 дней (однако всегда дополнительно проверяйте точные сроки в инструкции на упаковке препарата перед сбором урожая).

Смотрите видео о том, как уберечь помидоры от жары:

Минеральные и органические удобрения во время плодоношения

Для получения полного набора питательных веществ огородники традиционно чередуют минеральные и органические подкормки. Поскольку высокорослые (индетерминантные) сорта томатов в июле продолжают расти, цвести и завязывать новые кисти, полностью исключать из их рациона азот нельзя.

Органика для высокорослых томатов: лучше всего подойдет настой куриного помета, поскольку он содержит высокую долю азота, а также важные макро- и микроэлементы.

лучше всего подойдет настой куриного помета, поскольку он содержит высокую долю азота, а также важные макро- и микроэлементы. Минеральные удобрения для высокорослых томатов: комплексные смеси с микроэлементами, в частности с формулой нитроаммофоски или комплекса 18-18-18 , который дополнительно содержит магний.

комплексные смеси с микроэлементами, в частности с формулой , который дополнительно содержит магний. Удобрения для низкорослых (детерминантных) томатов: подойдет комплекс с формулой 3-11-38 . Здесь доля азота существенно уменьшена, а содержание калия повышено, что идеально подходит для быстрого налива и улучшения качества плодов.

подойдет комплекс с формулой . Здесь доля азота существенно уменьшена, а содержание калия повышено, что идеально подходит для быстрого налива и улучшения качества плодов. Пропорция: норма внесения такого комплексного минерального удобрения - 20–25 граммов (одна полная столовая ложка) на 10 литров воды.

Кальций, бор и калий против верхушечной гнили

В жаркие дни корневая система томатов работает хуже, из-за чего растения плохо усваивают кальций. В результате куст начинает "вытягивать" влагу из самих помидоров, что приводит к появлению опасного физиологического заболевания - верхушечной гнили.

Чтобы предотвратить это, Надежда Подлесняк рекомендует обязательно вносить кальций и бор. Для этого подойдет препарат "Брексил Кальций" или любое другое аналогичное удобрение. Кроме того, снизить стресс растений от рекордной летней жары помогут обработки янтарной (бурштиновой) кислотой, "Цирконом" или "Эпином".

Также в июле под корень обязательно вносят монофосфат калия (10 граммов на 10 литров воды). А для внекорневой подкормки (по листьям) огородница предлагает приготовить эффективную баковую смесь.

Рецепт стрессоустойчивой баковой смеси (на 10 л воды):

Монофосфат калия - 10 г

Борная кислота - 1,5 г

Сульфат магния - 10 г

Тем, кто предпочитает натуральные удобрения, монофосфат калия можно заменить древесной золой: 2 стакана золы заливают ведром воды и настаивают 1–2 суток перед поливом. Для стимулирования цветения и налива плодов также хорошо помогает настой крапивы.

"Все эти рецепты нужно чередовать. Подкормку в этот период следует проводить в среднем раз в 5–7 дней, чтобы растение успевало легко воспринять и усвоить все питательные вещества", - подытоживает Надежда Пидлисняк.

Что касается формирования кустов, огородница советует в июле удалять только нижние листья для улучшения циркуляции воздуха у земли. Остальную зеленую массу стоит оставить, ведь она служит естественным затенением и защищает плоды от солнечных ожогов.

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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