Тля на смородине исчезнет раз и навсегда: чем опрыскать кусты

Специалисты объяснили, когда достаточно просто обработать кусты, а когда без обрезки верхушек уже не обойтись.

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Как избавиться от тли на смородине / Коллаж: Главред, фото: Pexels, ayris

Вы узнаете:

Чем обработать смородину от тли

Когда лучше проводить опрыскивание кустов

В каких случаях нужно срезать скрученные листья

Тля - один из самых распространенных вредителей смородины, который особенно активно атакует молодые побеги во время созревания ягод. Её присутствие легко заметить: верхушки ветвей скручиваются, листья деформируются и темнеют, а внутри образуются целые колонии насекомых.

Главред расскажет, чем обработать смородину от тли, чтобы не навредить урожаю.

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Стоит ли обрезать поврежденные верхушки

Распространенная ошибка многих дачников - сразу срезать или обрывать скрученные листья, пишет УНИАН. На самом деле смородина обладает способностью восстанавливаться, и при небольших повреждениях достаточно обработать кусты от вредителей. Листья постепенно расправятся, а побеги продолжат расти.

Обрезка нужна только тогда, когда верхушка превратилась в плотный клубок и уже не способна восстановиться. В таком случае побег срезают над почкой, направленной наружу куста. Это помогает сохранить правильную форму растения, улучшает проветривание и стимулирует развитие новых здоровых ветвей.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Чем обработать смородину от тли

В период созревания ягод не стоит применять сильные химические препараты. Самый безопасный вариант - биопрепараты. Одно из самых популярных средств - "Фитоверм", которое можно использовать даже во время плодоношения.

Раствор готовят в пропорции 8–10 мл препарата на 1 литр воды. Период ожидания составляет всего два суток, после чего ягоды можно собирать.

Чтобы обработка была максимально эффективной, важно соблюдать несколько условий:

проводить опрыскивание в тёплую погоду, когда температура достигает +25 °C и выше;

если тля спряталась в скрученных листьях, верхушки можно осторожно окунуть в емкость с раствором;

Рекомендуем проводить обработку вечером после захода солнца, когда пчелы уже не летают. Через два-три дня после применения препарата стоит осмотреть кусты. Если всё сделано правильно, новые побеги будут расти без признаков поражения, а смородина продолжит формировать здоровый прирост.

Смотрите видео о том, чем обработать смородину от тли:

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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