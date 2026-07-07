Тля на смородине исчезнет раз и навсегда: чем опрыскать кусты

Вы узнаете:
- Чем обработать смородину от тли
- Когда лучше проводить опрыскивание кустов
- В каких случаях нужно срезать скрученные листья
Тля - один из самых распространенных вредителей смородины, который особенно активно атакует молодые побеги во время созревания ягод. Её присутствие легко заметить: верхушки ветвей скручиваются, листья деформируются и темнеют, а внутри образуются целые колонии насекомых.
Главред расскажет, чем обработать смородину от тли, чтобы не навредить урожаю.
Стоит ли обрезать поврежденные верхушки
Распространенная ошибка многих дачников - сразу срезать или обрывать скрученные листья, пишет УНИАН. На самом деле смородина обладает способностью восстанавливаться, и при небольших повреждениях достаточно обработать кусты от вредителей. Листья постепенно расправятся, а побеги продолжат расти.
Обрезка нужна только тогда, когда верхушка превратилась в плотный клубок и уже не способна восстановиться. В таком случае побег срезают над почкой, направленной наружу куста. Это помогает сохранить правильную форму растения, улучшает проветривание и стимулирует развитие новых здоровых ветвей.
Чем обработать смородину от тли
В период созревания ягод не стоит применять сильные химические препараты. Самый безопасный вариант - биопрепараты. Одно из самых популярных средств - "Фитоверм", которое можно использовать даже во время плодоношения.
Раствор готовят в пропорции 8–10 мл препарата на 1 литр воды. Период ожидания составляет всего два суток, после чего ягоды можно собирать.
Чтобы обработка была максимально эффективной, важно соблюдать несколько условий:
- проводить опрыскивание в тёплую погоду, когда температура достигает +25 °C и выше;
- если тля спряталась в скрученных листьях, верхушки можно осторожно окунуть в емкость с раствором;
Рекомендуем проводить обработку вечером после захода солнца, когда пчелы уже не летают. Через два-три дня после применения препарата стоит осмотреть кусты. Если всё сделано правильно, новые побеги будут расти без признаков поражения, а смородина продолжит формировать здоровый прирост.
Смотрите видео о том, чем обработать смородину от тли:
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Об источнике: УНИАН
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