Вы узнаете:
- Год назад умер Бедрос Киркоров
- Филипп Киркоров назвал причину смерти
Путинист Филипп Киркоров продолжает скорбеть после смерти своего знаменитого отца Бедроса. Вместе с росСМИ он посетил его могилу и рассказал о последних днях Киркорова-старшего.
По словам артиста, жизнь его отца забрала не только болезнь. Киркоров уверен — Бедрос мог дожить и до 100 лет, но не повезло. Роковой для отца звезды стала травма ноги, которая приковала его к постели.
"Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему нельзя было лежать категорически. Если бы на ногах, он прожил бы до ста", — заявил Филипп.
В сети предположили, что Бедрос Киркоров получил популярную среди людей преклонного возраста травму — перелом шейки бедра. Именно она часто обездвиживает человека на склоне лет, значительно ухудшая качество жизни.
Ранее официальной причиной смерти отца Киркорова называли остановку сердца. Бедрос умер у себя дома 18 марта 2025 года в кругу семьи.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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