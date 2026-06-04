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"Его подкосило": Киркоров озвучил, что свело в могилу его отца

Кристина Трохимчук
4 июня 2026, 12:20
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Филипп Киркоров рассказал о последних днях отца.
Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров
Филипп Киркоров и Бедрос Киркоров / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Год назад умер Бедрос Киркоров
  • Филипп Киркоров назвал причину смерти

Путинист Филипп Киркоров продолжает скорбеть после смерти своего знаменитого отца Бедроса. Вместе с росСМИ он посетил его могилу и рассказал о последних днях Киркорова-старшего.

По словам артиста, жизнь его отца забрала не только болезнь. Киркоров уверен — Бедрос мог дожить и до 100 лет, но не повезло. Роковой для отца звезды стала травма ноги, которая приковала его к постели.

видео дня
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - семья / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему нельзя было лежать категорически. Если бы на ногах, он прожил бы до ста", — заявил Филипп.

В сети предположили, что Бедрос Киркоров получил популярную среди людей преклонного возраста травму — перелом шейки бедра. Именно она часто обездвиживает человека на склоне лет, значительно ухудшая качество жизни.

Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров - отец Филиппа Киркорова / фото: kremlin.ru

Ранее официальной причиной смерти отца Киркорова называли остановку сердца. Бедрос умер у себя дома 18 марта 2025 года в кругу семьи.

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Ранее Главред сообщал, что актриса Анастасия Пустовит впервые показала своего жениха подписчикам. Совсем недавно звезда сериала "Тихая Нава" поделилась радостной новостью о том, что выходит замуж за военного, а теперь подкрепила это трогательным совместным снимком.

Также Энрике Иглесиас снова оказался в центре внимания из-за видео с поклонницей, на котором они страстно поцеловались. Пользователи сети тут же принялись сочувствовать супруге артиста, напоминая, что певец — человек женатый.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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