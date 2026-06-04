Пионы пышно зацветут в следующем году — что нужно сделать в июне

Несколько простых действий после цветения помогут вам вырастить более крепкие растения и добиться более пышного цветения следующей весной.

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Что нужно сделать с пионами в июне для пышного цветения в следующем году / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Зачем нужно удалять отцветшие цветы у пионов

Когда именно следует обрезать листья пионов

Каких удобрений следует избегать для пионов

Когда весна переходит в лето, пионы создают одно из самых ярких зрелищ в саду. Их роскошные, часто ароматные цветы возвышаются над густой листвой и привлекают внимание даже опытных садоводов. Однако уже в июне сезон цветения подходит к концу, и именно в этот момент уход за растениями становится решающим для их состояния в следующем году.

Главред узнал, как правильно ухаживать за пионами после завершения цветения.

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Зачем удалять отцветшие бутоны

Одной из важнейших задач июня, как пишет издание Homes and Gardens, является своевременная обрезка увядших цветков. Эта процедура останавливает процесс формирования семян, на который растение тратит колоссальное количество сил, и помогает сохранить опрятный вид цветника.

С помощью чистых острых секаторов каждое увядшее соцветие нужно срезать до первого крепкого листка под цветком. Точные срезы минимизируют повреждение мягких стеблей. Кроме того, удаление гниющих лепестков существенно снижает риск развития грибковых инфекций, особенно в теплую и влажную погоду.

Почему нельзя преждевременно обрезать листья

Главная ошибка многих садоводов — срезка всего куста сразу после завершения цветения. Несмотря на то, что бутоны уже исчезли, зеленая масса продолжает активно работать, поглощая солнечный свет и посредством фотосинтеза накапливая питательные вещества в корнях.

Удаление листьев в июне ослабит пион, что приведет к скудному цветению в следующем году или даже к болезни растения. Пышную зелень стоит оставлять нетронутой в течение всего лета. Травянистые пионы обрезают только осенью, когда куст естественным образом пожелтеет и начнет отмирать. До этого времени зеленая листва будет служить прекрасным структурным фоном для других летних цветов.

Как правильно поливать кусты во время летней жары

Зрелые кусты пионов считаются относительно засухоустойчивыми, однако длительная засуха вызывает у них серьезный стресс. Если осадков недостаточно, раз в неделю или две растения нуждаются в глубоком поливе. Частые, но поверхностные поливы только вредят, поскольку стимулируют развитие слабой поверхностной корневой системы.

Воду следует лить непосредственно под основание куста. Важно, чтобы именно листья оставались сухими — это лучшая профилактика грибковых заболеваний. Особенно тщательно нужно следить за увлажнением почвы в первые недели после цветения, когда под землей формируются почки восстановления.

Смотрите видео о том, как ухаживать за пионами после цветения:

Чем подкормить пионы после цветения

Пионы не слишком прихотливы к питанию, но легкое внесение удобрений после опадения лепестков стимулирует развитие корней. Это крайне важно для растений, растущих на бедных почвах.

Главное правило летней подкормки — категорическое табу на продукты с высоким содержанием азота, который провоцирует буйный рост зелени в ущерб будущему цветению. Вместо этого стоит выбрать сбалансированные комплексы или смеси с повышенным содержанием фосфора и калия. Чрезмерная подкормка может навредить больше, чем помочь.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как защитить пионы от вредителей и болезней

В начале лета важно регулярно осматривать кусты, чтобы вовремя заметить появление вредителей или признаков болезней. Чаще всего пионы страдают от серой гнили (ботритиса), пятен на листьях или нашествия тли, чему в значительной степени способствует теплая и влажная погода.

Все пораженные части растения (листья с пятнами, почерневшие стебли) необходимо немедленно срезать и утилизировать вместе с бытовым мусором. Кроме того, оставлять их в компостной куче нельзя.

Для профилактики болезней обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг кустов, своевременно удаляя сорняки и избегая загущения посадок. Если же на побегах появилась тля, проблему можно быстро решить с помощью опрыскивания инсектицидным мылом или системными препаратами защиты.

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О ресурсе: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, со временем расширил охват тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

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