Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Пионы пышно зацветут в следующем году — что нужно сделать в июне

Руслана Заклинская
4 июня 2026, 10:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Несколько простых действий после цветения помогут вам вырастить более крепкие растения и добиться более пышного цветения следующей весной.
Пионы пышно зацветут в следующем году — что нужно сделать в июне
Что нужно сделать с пионами в июне для пышного цветения в следующем году / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем нужно удалять отцветшие цветы у пионов
  • Когда именно следует обрезать листья пионов
  • Каких удобрений следует избегать для пионов

Когда весна переходит в лето, пионы создают одно из самых ярких зрелищ в саду. Их роскошные, часто ароматные цветы возвышаются над густой листвой и привлекают внимание даже опытных садоводов. Однако уже в июне сезон цветения подходит к концу, и именно в этот момент уход за растениями становится решающим для их состояния в следующем году.

Главред узнал, как правильно ухаживать за пионами после завершения цветения.

видео дня

Зачем удалять отцветшие бутоны

Одной из важнейших задач июня, как пишет издание Homes and Gardens, является своевременная обрезка увядших цветков. Эта процедура останавливает процесс формирования семян, на который растение тратит колоссальное количество сил, и помогает сохранить опрятный вид цветника.

С помощью чистых острых секаторов каждое увядшее соцветие нужно срезать до первого крепкого листка под цветком. Точные срезы минимизируют повреждение мягких стеблей. Кроме того, удаление гниющих лепестков существенно снижает риск развития грибковых инфекций, особенно в теплую и влажную погоду.

Почему нельзя преждевременно обрезать листья

Главная ошибка многих садоводов — срезка всего куста сразу после завершения цветения. Несмотря на то, что бутоны уже исчезли, зеленая масса продолжает активно работать, поглощая солнечный свет и посредством фотосинтеза накапливая питательные вещества в корнях.

Удаление листьев в июне ослабит пион, что приведет к скудному цветению в следующем году или даже к болезни растения. Пышную зелень стоит оставлять нетронутой в течение всего лета. Травянистые пионы обрезают только осенью, когда куст естественным образом пожелтеет и начнет отмирать. До этого времени зеленая листва будет служить прекрасным структурным фоном для других летних цветов.

Как правильно поливать кусты во время летней жары

Зрелые кусты пионов считаются относительно засухоустойчивыми, однако длительная засуха вызывает у них серьезный стресс. Если осадков недостаточно, раз в неделю или две растения нуждаются в глубоком поливе. Частые, но поверхностные поливы только вредят, поскольку стимулируют развитие слабой поверхностной корневой системы.

Воду следует лить непосредственно под основание куста. Важно, чтобы именно листья оставались сухими — это лучшая профилактика грибковых заболеваний. Особенно тщательно нужно следить за увлажнением почвы в первые недели после цветения, когда под землей формируются почки восстановления.

Смотрите видео о том, как ухаживать за пионами после цветения:

Чем подкормить пионы после цветения

Пионы не слишком прихотливы к питанию, но легкое внесение удобрений после опадения лепестков стимулирует развитие корней. Это крайне важно для растений, растущих на бедных почвах.

Главное правило летней подкормки — категорическое табу на продукты с высоким содержанием азота, который провоцирует буйный рост зелени в ущерб будущему цветению. Вместо этого стоит выбрать сбалансированные комплексы или смеси с повышенным содержанием фосфора и калия. Чрезмерная подкормка может навредить больше, чем помочь.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как защитить пионы от вредителей и болезней

В начале лета важно регулярно осматривать кусты, чтобы вовремя заметить появление вредителей или признаков болезней. Чаще всего пионы страдают от серой гнили (ботритиса), пятен на листьях или нашествия тли, чему в значительной степени способствует теплая и влажная погода.

Все пораженные части растения (листья с пятнами, почерневшие стебли) необходимо немедленно срезать и утилизировать вместе с бытовым мусором. Кроме того, оставлять их в компостной куче нельзя.

Для профилактики болезней обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг кустов, своевременно удаляя сорняки и избегая загущения посадок. Если же на побегах появилась тля, проблему можно быстро решить с помощью опрыскивания инсектицидным мылом или системными препаратами защиты.

Вас также может заинтересовать:

О ресурсе: Homes & Gardens

Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами.

Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад).

Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, со временем расширил охват тем.

Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы цветение сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реактивных дронов станет больше: Сырский раскрыл новую тактику ударов РФ

Реактивных дронов станет больше: Сырский раскрыл новую тактику ударов РФ

11:47Война
В Украине ввели экстренные отключения света: где ситуация наиболее сложная

В Украине ввели экстренные отключения света: где ситуация наиболее сложная

10:45Энергетика
Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС после одной уступки Киева - FT

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС после одной уступки Киева - FT

09:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минут

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минут

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Последние новости

13:19

Нафтогаз Корецкого: прибыль упала в шесть раз, счета ТКЭ блокируют, а кадровые решения вызывают вопросы

13:16

Wi-Fi роутер способен удивить своей скоростью после простой процедуры

13:05

Как избавиться от мух в доме за считанные минуты: поможет неожиданный ингредиент

12:42

За год Силы беспилотных систем уничтожили более 100 тысяч российских военных, - Мадяр

12:34

Средняя зарплата на Тернопольщине резко упала: где сейчас платят больше всего

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
12:25

Переместив холодильник на несколько сантиметров можно сэкономить тысячи гривенВидео

12:20

"Его подкосило": Киркоров озвучил, что свело в могилу его отца

12:20

Классические холодильники уходят в прошлое из-за нового тренда

12:19

Продавцы массово снижают цены: в Украине дешевеет овощ нового урожая

Реклама
12:01

"Черные лебеди" для РФ маловероятны: политолог назвал ключевые риски для Кремля

11:47

Реактивных дронов станет больше: Сырский раскрыл новую тактику ударов РФ

11:37

Является ли грехом при жизни выбирать себе место на кладбище: ответ священника

11:27

Семья растила "дочь", не зная кем она была за пределами дома

11:20

Китайский гороскоп на завтра, 5 июня: Тиграм - ловушка, Козлам - подмога

11:01

Почему в общественных туалетах U-образные сиденья унитазов: ответ удивитВидео

11:01

Почему вода еле течет из душа: бытовой трюк поможет увеличить напорВидео

10:56

Пионы пышно зацветут в следующем году — что нужно сделать в июнеВидео

10:47

"Известная актриса впервые показалась с женихом-военным: "4,5 года на войне"

10:45

В Украине ввели экстренные отключения света: где ситуация наиболее сложная

10:27

Пионы растут, но не цветут: топ-6 ошибок садоводов и как их исправитьВидео

Реклама
10:12

Евро будет набирать обороты: может ли курс валют вскоре резко подскочить

09:54

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС после одной уступки Киева - FT

09:39

В июне три знака зодиака наконец-то снова почувствуют себя счастливыми

09:16

В Кремле нашли новый повод для ударов по Украине: в ISW предупредили об угрозе

08:32

Россия атаковала Херсон дронами: загорелась многоэтажка, погибли людиФото

08:29

Крым трясло от взрывов: дроны атаковали несколько аэродромов, что известно

08:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

08:11

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

07:41

Пожар под Киевом: дроны РФ ударили по промышленному объекту, ранен мужчинаФото

06:56

Киев ждут хорошие новости: Рубио анонсировал помощь Украине на $400 млн

06:28

"Только полная деоккупация Крыма": Гарри Каспаров просчитал финал войнымнение

05:55

"Курникова там жива?": Иглесиас страстно поцеловался с другой на глазах у всех

05:29

Путина может сломить только одно: что заставит Кремль пойти на переговоры

05:11

Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

04:31

Детей лучше не сажать в тележки в супермаркетах: врач объяснил, почему

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика со слоненком за 39 с

03:33

Гороскоп для Рыб на июнь 2026: астролог назвала дни потрясающего везения для РыбВидео

03:16

Гороскоп на завтра, 5 июня: Овнам — проблемы, Стрельцам — позитив

02:46

Эпоха Wi-Fi подходит к концу: какая новая технология готовится покорить мир

02:05

Рекордная вспышка на Солнце поставила учёных в тупик: в чем опасность для Земли

Реклама
01:10

Запрет палаток в метро во время тревоги: детали громкого скандала в Киеве

03 июня, среда
23:58

Нашествие улиток после дождя: простой органический способ, спасающий урожайВидео

23:57

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:04

Секрет свежести раскрыт: полотенца как новые с одной натуральной добавкой

23:02

"Есть только один сценарий": когда Россия может начать новую волну мобилизации

22:53

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и районуФото

22:26

Многие допускают ошибку: категорически нельзя держать кота на рукахВидео

22:15

РФ планирует бить по Украине новыми БпЛА: в чем опасность реактивных дронов

21:42

Уходят от толпы: какие знаки зодиака не любят больших компаний

21:21

Проклятое золото в Украине: какую тайну скрывают сокровища в украинских степяхВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять