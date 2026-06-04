Почему в общественных туалетах U-образные сиденья унитазов: ответ удивит

Переднее отверстие в общественных туалетах не является частью дизайна.

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Для чего нужны унитазы U-образной формы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в общественных туалетах используются U-образные сиденья

Как такая форма помогает поддерживать гигиену

Почему дома обычно используют другие модели

Хотя большинство людей не часто обращают внимание на общественные туалеты, у них есть определенная особенность, которая отличает их от обычных унитазов. Это сиденье с отверстием спереди, в форме подковы или буквы "U".

Главред решил разобраться, почему общественные туалеты имеют отверстие спереди.

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Почему в туалетах U-образные сиденья

Дизайн туалетов с передним отверстием не является вопросом эстетики, а является вынужденной мерой, поддерживаемой правилами здравоохранения, пишет La nacion.

Согласно Международной ассоциации сантехников и механиков, этот тип сиденья унитаза является обязательным во многих общественных туалетах, поскольку он помогает уменьшить контакт с загрязненными поверхностями и способствует улучшению гигиены.

Такие унитазы можно увидеть в аэропортах, больницах, ресторанах и торговых центрах по всему миру.

"Отсутствие передней секции уменьшает поверхность контакта между пользователем и унитазом, тем самым снижая риск заражения бактериями и другими микробами. Кроме того, такая конструкция также способствует личной гигиене и позволяет избежать ненужного контакта с сиденьем", — говорится в сообщении.

Преимущества унитазов с отверстием спереди

Еще одним преимуществом U-образной формы унитаза является упрощенная очистка и обслуживание.

В частности, такие сиденья накапливают меньше грязи и влаги на передней части, что позволяет быстрее и эффективнее проводить дезинфекцию.

Почему японцы садятся на унитаз лицом вперед / Инфографика: Главред

Почему в домах не устанавливают унитазы U-образной формы

Закрытые сиденья более распространены в домах, поскольку многие люди считают их более комфортными и эстетически привлекательными.

Кроме того, количество пользователей в доме обычно невелико, поэтому нет необходимости минимизировать контакт между незнакомыми людьми.

Почему общественные туалеты U-образной формы – видео:

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Об источнике: La Nacion La Nacion — костариканская ежедневная газета, одно из крупнейших периодических печатных изданий страны. В ней публикуются новости, аналитические статьи, обзоры и другая информация по различным темам, в частности по политике, экономике, культуре, спорту и другим сферам, пишет Википедия.

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