Почему в общественных туалетах U-образные сиденья унитазов: ответ удивит

Вы узнаете:
- Почему в общественных туалетах используются U-образные сиденья
- Как такая форма помогает поддерживать гигиену
- Почему дома обычно используют другие модели
Хотя большинство людей не часто обращают внимание на общественные туалеты, у них есть определенная особенность, которая отличает их от обычных унитазов. Это сиденье с отверстием спереди, в форме подковы или буквы "U".
Главред решил разобраться, почему общественные туалеты имеют отверстие спереди.
Почему в туалетах U-образные сиденья
Дизайн туалетов с передним отверстием не является вопросом эстетики, а является вынужденной мерой, поддерживаемой правилами здравоохранения, пишет La nacion.
Согласно Международной ассоциации сантехников и механиков, этот тип сиденья унитаза является обязательным во многих общественных туалетах, поскольку он помогает уменьшить контакт с загрязненными поверхностями и способствует улучшению гигиены.
Такие унитазы можно увидеть в аэропортах, больницах, ресторанах и торговых центрах по всему миру.
"Отсутствие передней секции уменьшает поверхность контакта между пользователем и унитазом, тем самым снижая риск заражения бактериями и другими микробами. Кроме того, такая конструкция также способствует личной гигиене и позволяет избежать ненужного контакта с сиденьем", — говорится в сообщении.
Преимущества унитазов с отверстием спереди
Еще одним преимуществом U-образной формы унитаза является упрощенная очистка и обслуживание.
В частности, такие сиденья накапливают меньше грязи и влаги на передней части, что позволяет быстрее и эффективнее проводить дезинфекцию.
Почему в домах не устанавливают унитазы U-образной формы
Закрытые сиденья более распространены в домах, поскольку многие люди считают их более комфортными и эстетически привлекательными.
Кроме того, количество пользователей в доме обычно невелико, поэтому нет необходимости минимизировать контакт между незнакомыми людьми.
Почему общественные туалеты U-образной формы – видео:
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Об источнике: La Nacion
La Nacion — костариканская ежедневная газета, одно из крупнейших периодических печатных изданий страны. В ней публикуются новости, аналитические статьи, обзоры и другая информация по различным темам, в частности по политике, экономике, культуре, спорту и другим сферам, пишет Википедия.
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