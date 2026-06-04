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Нафтогаз Корецкого: прибыль упала в шесть раз, счета ТКЭ блокируют, а кадровые решения вызывают вопросы

Олег Макаров
4 июня 2026, 13:19
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Нафтогаз
Нафтогаз / ua.depositphotos.com

Нафтогаз Украины в настоящее время является очередным испытанием для государства из-за заметных опасных рисков: падение прибыли, конфликт с ТКЭ, вопросы к газовому балансу, дорогой импорт, концентрация рынка, непрозрачные благотворительные финансовые потоки и политическая близость руководителя к высшему уровню власти. Об этом пишут журналисты в статье "После "Мидаса": станет ли Нафтогаз следующим кризисом корпоративного управления".

Там отметили, что по итогам 2025 года компания получила 5,83 млрд грн консолидированной чистой прибыли, тогда как в 2024 году этот показатель составлял почти 38 млрд грн. То есть прибыль сократилась более чем в шесть раз, а крупнейшая газовая компания страны в 2025 году стала значительно более слабым источником бюджетных ресурсов, чем можно было ожидать от стратегического актива такого масштаба.

Отдельный вопрос, который задали журналисты со ссылкой на экспертов рынка, – стратегия закупки газа. Ведь Нафтогаз закупил в феврале 2025 года около 150 млн куб. м газа по цене примерно 28 тыс. грн за тыс. куб. м без НДС – почти вдвое дороже, чем газ можно было закупить летом.

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"Импорт сам по себе не был ошибкой. Но если эксперты предупреждали о необходимости своевременного накопления ресурса, а компания в итоге закупала газ в период высоких цен, то вопрос уже не только в объективных обстоятельствах. Вопрос в планировании", – отмечается в статье.

Отдельно авторы материала акцентируют внимание на противостоянии Нафтогаза с теплокоммунэнерго. Ведь на конец апреля 2026 года суды заблокировали счета 69 предприятий ТКЭ из-за долгов за газ, о чем заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. По его словам, такие действия делают невозможной подготовку к отопительному сезону, а сами долги образовались, в частности, из-за отсутствия пересмотра тарифов и непогашения государством разницы в тарифах. "Формально Нафтогаз может говорить о долговой дисциплине. Но с политической точки зрения и с точки зрения безопасности это выглядит иначе. Государственная компания во время войны взыскивает долги способом, который способен парализовать работу критической инфраструктуры общин", – пишут авторы материала.

По данным журналистов, кадровые решения Сергея Корецкого в Нафтогазе быстро продемонстрировали логику формирования собственного управленческого пула – через людей из прежней профессиональной среды, "Укрнафты", WOG, государственных органов и смежных энергетических структур. "В августе 2025 года директором по безопасности Группы "Нафтогаз" стал Виталий Бровко, ранее работавший в Офисе генпрокурора. В декларации Бровко указаны значительные криптовалютные активы: издание Forbes.Ukraine называло его "рекордсменом по объему криптодолларов". В ноябре НАБУ подтвердило проведение следственных действий в отношении Бровко, хотя они и не касались деятельности "Нафтогаза", такое создает репутационный риск и требует безупречного объяснения кадровой логики: почему именно этот человек возглавил службу безопасности группы, какие проверки добропорядочности проводились и как компания управляет такими рисками", – говорится в статье. Там отметили: вызывает недоверие и назначение на направление генерации бывшего заместителя министра энергетики Николая Колисника, который несколько лет до этого работал в команде Галущенко, одного из главных фигурантов дела "Мидас".

"В итоге кадровая политика Корецкого выглядит не как точечное обновление, а как быстрое формирование собственной вертикали. Часть ключевых направлений – правовое, HR, коммерческое, безопасность, комплаенс, стратегия, генерация и газораспределение – либо получили новых людей из прежней профессиональной среды руководителя, либо прошли через быстрые и не всегда достаточно объясненные ротации", – говорится в материале.

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