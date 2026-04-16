Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Руслана Заклинская
16 апреля 2026, 15:20обновлено 16 апреля, 15:51
На Львовскую область надвигается циклон с Валдайской возвышенности.
Прогноз погоды на Львовщине на 17 апреля / Фото: pixabay.com

  • Какая будет погода во Львовской области 17 апреля
  • Ожидаются ли осадки в этот день
  • Каков уровень пожарной опасности в области

В пятницу, 17 апреля, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона с центром над Валдайской возвышенностью. Возможен кратковременный дождь. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но днем местами ожидается кратковременный дождь. В ночные и утренние часы водителей предупреждают о слабом тумане, который может ухудшить видимость.

Ветер ночью будет западным (3-8 м/с), однако днем он изменит направление на северо-западное и заметно усилится — до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13-18° тепла.

17 апреля на территории Львовской области прогнозируется средний (3-й класс) и местами высокий (4-й класс) уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня, поэтому жителей призывают быть осторожными.

Прогноз пожарной опасности / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 17 апреля

Во Львове пятница также начнется без существенных осадков, однако днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ночной и утренний туман добавит городу влажности.

Температура воздуха во Львове ночью будет колебаться в пределах 4-6° тепла, а днем воздух прогреется до 14-16° тепла.

Погода в Україні 17 квітня
Погода в Україні 17 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Как сообщал Главред, 16 апреля в Полтавской области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков как в Полтаве, так и по области. Температура воздуха в Полтаве днем составит 15-17° тепла.

Также в Житомире и области ожидается изменение погодных условий. После относительно спокойной ночи с облачностью без осадков днем 16 апреля возможен небольшой дождь.

Кроме того, в ближайшие дни в Черкасской области ожидается постепенное потепление, однако в конце недели погода испортится из-за дождей с грозами. Синоптики отмечают, что апрель этого года является контрастным.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

погода новости Львова Львовская область прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода Львов
