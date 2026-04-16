Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В пятницу, 17 апреля, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона с центром над Валдайской возвышенностью. Возможен кратковременный дождь. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но днем местами ожидается кратковременный дождь. В ночные и утренние часы водителей предупреждают о слабом тумане, который может ухудшить видимость.
Ветер ночью будет западным (3-8 м/с), однако днем он изменит направление на северо-западное и заметно усилится — до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 13-18° тепла.
17 апреля на территории Львовской области прогнозируется средний (3-й класс) и местами высокий (4-й класс) уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня, поэтому жителей призывают быть осторожными.
Погода во Львове 17 апреля
Во Львове пятница также начнется без существенных осадков, однако днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ночной и утренний туман добавит городу влажности.
Температура воздуха во Львове ночью будет колебаться в пределах 4-6° тепла, а днем воздух прогреется до 14-16° тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 16 апреля в Полтавской области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков как в Полтаве, так и по области. Температура воздуха в Полтаве днем составит 15-17° тепла.
Также в Житомире и области ожидается изменение погодных условий. После относительно спокойной ночи с облачностью без осадков днем 16 апреля возможен небольшой дождь.
Кроме того, в ближайшие дни в Черкасской области ожидается постепенное потепление, однако в конце недели погода испортится из-за дождей с грозами. Синоптики отмечают, что апрель этого года является контрастным.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред