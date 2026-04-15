Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

В Черкасской области 16–17 апреля ожидается резкое изменение погоды и усиление осадков.

Прогноз погоды в Черкассах — когда Черкасскую область накроют дожди с грозами

Погода в Черкасской области в ближайшие дни станет теплее. До конца недели ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в сообщении Черкасского областного центра по гидрометеорологии.

Синоптики сообщают, что март в Черкасской области отличался стабильной, теплой и преимущественно сухой погодой с большим количеством солнечных дней. Зато апрель оказался контрастным — периоды потепления быстро сменяются похолоданиями, дождями и заморозками.

За первые две недели месяца в области уже выпало от 14 до 34 мм осадков, что составляет 45–82% месячной нормы, а в Смелянском районе этот показатель достиг 93%.

Прогноз погоды в Черкасской области на 16 апреля

16–17 апреля погодные условия в Черкасской области будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого расположен над Беларусью.

"16 апреля сохранится преимущественно солнечная и теплая погода. Температура ночью 2–7º тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0–3º, днем 14–19º тепла. Существенных осадков не ожидается", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Черкасской области на 17 апреля

Как сообщили в областном гидрометцентре, в пятницу, 17 апреля, ожидается изменение синоптической ситуации.

"Активный атмосферный фронт окклюзии с запада принесет в Черкасскую область дожди, местами с грозами. Температура ночью 4-9º тепла, днем 10-15º тепла. Используйте "окна" хорошей погоды для садовых и хозяйственных работ", - резюмируют синоптики.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Тернопольской области в течение недели сохранится умеренно теплая погода, сообщили в областном центре по гидрометеорологии. Синоптики отмечают, что во второй половине недели нестабильные воздушные массы местами будут вызывать кратковременные дожди.

Во Львовской области в четверг, 16 апреля, погодные условия будут формировать атмосферные фронты циклона с центром над странами Балтии. Ожидается облачная погода с периодическими прояснениями и осадками.

В Харькове и области в ближайшие дни будет преобладать облачная и дождливая погода. В частности, 15 апреля прогнозируют небольшой дневной дождь, западный ветер 5–10 м/с и температуру воздуха днем в пределах 8–13 градусов тепла.

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области. Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманах, грозах, жаре или метелях) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.

