Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Полтавщину надвигаются дожди: синоптики предупредили, что будет с температурой

Анна Косик
16 апреля 2026, 05:49
Синоптики рассказали, к каким осадкам следует готовиться жителям области.
Погода в Полтавской области 16–17 апреля / фото: УНИАН

Сегодня, 16 апреля, в Полтавской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в течение дня не будет ни в Полтаве, ни по области. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.

Температура воздуха в Полтаве днем будет колебаться в пределах 15-17 градусов тепла. По области ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

видео дня
Погода в Полтаве 16 апреля
Погода в Полтаве 16 апреля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 17 апреля

В последний рабочий день недели в Полтавской области синоптики прогнозируют облачную погоду, местами с небольшим дождем. В пятницу ветер будет юго-западный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. Но днем ожидается стабильно теплая погода — от 11 до 16 градусов тепла.

Погода в Полтаве 17 апреля
Погода в Полтаве 17 апреля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ближайшие дни в Харькове будет облачная и дождливая погода. 16 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Тернопольской области сохранится умеренно теплая погода. Во второй половине недели нестабильная воздушная масса местами вызовет кратковременные дожди.

Накануне стало известно, что 16 апреля погоду во Львовской области будет определять влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над странами Балтии. Ожидается облачная погода с прояснениями и периодическими осадками.

Читайте также:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра Погода в Полтаве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

02:52Война
РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

02:02Фронт
ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

23:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Последние новости

05:49

На Полтавщину надвигаются дожди: синоптики предупредили, что будет с температурой

05:15

Рекордный урожай гарантирован: когда и как сеять свеклу в открытый грунт в 2026 году

04:41

СССР их просто украл: какие игрушки на самом деле никогда не были советскими

04:30

Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейкиВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
03:45

Сын Рики Мартина стал его точной копией: фото красавчиков попало в сеть

03:30

Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разыВидео

03:03

Цепная реакция уже началась: что будет с ценами на продукты и топливо в Украине

02:52

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

Реклама
02:26

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

02:02

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

01:07

Всего один полив весной: метод, который спасет клубнику от майского жука и гнилиВидео

15 апреля, среда
23:04

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

22:48

Как правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка": ответ удивит многих

22:44

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые деталиФото

21:57

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речьВидео

21:44

Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

21:36

Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

21:07

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

20:14

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошлоВидео

Реклама
20:09

Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

20:09

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, деталиФото

20:06

Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

19:11

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:10

Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

19:09

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

19:02

"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

19:02

В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

18:58

Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

18:49

"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

18:43

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

18:30

Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

18:26

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:01

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

Реклама
16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

16:08

Что ждет тысячи "хрущевок" по всей Украине — в Раде предупредили украинцев

15:40

Фразу "в первую очередь" лучше забыть - как правильно сказать на украинскомВидео

15:08

Россия может готовить новый удар "Орешником" по Украине: названы даты

15:01

Придет 17-градусное тепло: погода в Тернопольской области резко изменится

14:58

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять