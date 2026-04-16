Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

Местами в области температура поднимется до +18 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в пятницу, 17 апреля, будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, ночью существенных осадков не ожидается, а днем возможны небольшие дожди.

При этом ветер будет северо-западный, ночью 3 – 8 м/с, днем порывы будут достигать 9 – 14 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов, днем прогнозируется +13…+18 градусов.

В городе Тернополь ночью температура составит +6…+8 градусов, а днем поднимется до +15…+17 градусов.

Кроме того, синоптики добавили, что уровень опасности – зеленый, то есть отсутствует.

Как сообщал Главред, 17 апреля погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона с центром над Валдайской возвышенностью. Из-за этого в области возможен кратковременный дождь.

Также известно, что погода в Черкасской области в ближайшие дни станет немного теплее. Однако до конца недели ожидаются дожди с грозами.

В то же время в Полтавской области в последний рабочий день недели синоптики прогнозируют облачную погоду, местами с небольшим дождем. Ночью температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

