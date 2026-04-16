Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

Руслан Иваненко
16 апреля 2026, 18:47
Синоптики прогнозируют постепенное улучшение погодных условий в течение выходных с прояснениями.
Синоптики прогнозируют постепенное улучшение погодных условий / Фото: скриншот facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • В Днепре выходные: облачно, дождь в субботу
  • Воскресенье обещает солнечную погоду
  • Температура +8…+17°C

Апрель продолжает демонстрировать переменчивый характер. По прогнозу сервиса Sinoptik, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные в Днепре будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.

Пятница, 17 апреля: облачно, но без дождя

Завершение рабочей недели в Днепре пройдет под плотной облачностью. В течение дня небо будет оставаться затянутым, однако осадков не прогнозируется.

Утром температура воздуха составит +9…+11°C, днем поднимется до около +17°C. Атмосферное давление будет постепенно снижаться — с 752 до 748 мм рт. ст. Ветер будет слабым, северо-западного направления, до 2,5 м/с. Вечером ожидается около +13°C и спокойная погода.

Погода в Днепре 17 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 18 апреля: ночной дождь и улучшение днем

Субботние сутки начнутся с осадков: в ночное время прогнозируется сильный дождь с вероятностью около 62%. Впрочем, к утру осадки прекратятся, и днем погода стабилизируется.

Температура воздуха будет немного ниже: утром около +10°C, днем — до +15°C. После дождя сохранится повышенная влажность — до 96% в утренние часы. Ветер изменит направление на юго-западное и усилится до 3,2 м/с. Вечером ожидается около +13°C и переменная облачность.

Погода в Днепре 18 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 19 апреля: больше солнца и комфорта

Воскресенье станет самым солнечным днем выходных. Утром прогнозируется ясная погода, хотя ночь и утро будут самыми холодными — +8…+9°C. Во второй половине дня возможны кратковременные облака, однако без осадков.

Максимальная температура днем достигнет +14°C. Атмосферное давление стабилизируется в пределах 744–746 мм рт. ст. Ветер усилится до 4 м/с, северного направления. В целом день останется сухим и благоприятным для прогулок.

Погода в Днепре 19 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Когда в Украине ожидается потепление — прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако местами возможны кратковременные дожди, а в ночные часы — даже заморозки.

По его словам, более ощутимое потепление начнет устанавливаться ближе к выходным. В то же время в южных областях погоду может осложнить циклон с Черного моря — там ожидаются осадки, усиление ветра и понижение температуры.

Погода в Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Кроме того, в Житомире и области в этот день прогнозируют в целом спокойные погодные условия с незначительными весенними колебаниями. Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура составит 4–6 градусов тепла в областном центре и 2–7 градусов по региону, без заморозков.

Напомним, что в пятницу, 17 апреля, в Тернопольской области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, отметили в областном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:18Война
"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:01Украина
Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремль

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремль

19:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошло

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошло

Последние новости

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

18:28

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

17:59

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

Реклама
17:57

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

17:44

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

17:20

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

17:14

Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

17:05

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

17:02

Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызунВидео

16:39

Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

16:22

YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

16:14

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердецВидео

15:59

Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

15:56

"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

Реклама
15:52

Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

15:51

Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

15:36

Выцарапаю глаза: на звезду "Не родись красивой" вызверилась актриса Ломоносова

15:26

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

15:20

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

15:16

Порошенко во время войны разместил 2,3 млрд грн в иностранных облигациях вместо инвестиций в Украину - эксперт

15:02

Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

14:50

"Кричал": Денисенко сообщила о прилете рядом с домом и реакции сына

14:44

Мужчина показал "снимок из будущего": мегаполис ушел под воду

14:38

Картофель даст рекордный урожай: на каком расстоянии его следует сажать

14:29

Чеснок будет храниться месяцами и не прорастет — что нужно сделатьВидео

14:19

"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

14:17

Каких 3 знака зодиака ждет невероятный финансовый успех: гороскоп на Новолуние

13:38

Женщина 12 лет спасала дом, но вынуждена его снести: в чем причина

13:36

Все в сборе: Галкин показал семейное фото и Аллу Пугачеву

13:31

"Не юная" и "с пробегом": Тину Кароль жестко подкололи на музыкальной премииВидео

13:24

"Куриные мозги": украинский продюсер резко высказался о Таисии Повалий

13:20

Гороскоп Таро на завтра 17 апреля: Скорпионам - избегать ошибок, Девам - смирение

13:02

В ваших жилах может течь голубая кровь: какие фамилии указывают на знатных предков

13:01

У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

Реклама
12:36

Наступление РФ захлебнулось на старте: на каком важном направлении ВСУ сломали план врага

12:31

Сорняки исчезнут навсегда: простой раствор из кухни, который работает лучше химииВидео

12:28

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

12:17

Кость из пещеры изменила историю ледникового периода: ученые поражены

12:00

Свободное толкование: Снегирев объяснил, как РФ готовит юридические основания для новых агрессиймнение

11:54

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

11:46

Экстрадиция Николая Лагуна: с запросом в Австрию могут обратиться как Минюст, так и Генеральная прокуратура – СМИ

11:45

Принудительное возвращение в Украину: нардеп сказал, что ждет беженцев в Европе

11:43

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

11:38

"Будет не очень сильным": конкурентка предсказала результат LELEKA на ЕвровиденииВидео

