Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

Синоптики прогнозируют постепенное улучшение погодных условий в течение выходных с прояснениями.

Синоптики прогнозируют постепенное улучшение погодных условий

Кратко:

В Днепре выходные: облачно, дождь в субботу

Воскресенье обещает солнечную погоду

Температура +8…+17°C

Апрель продолжает демонстрировать переменчивый характер. По прогнозу сервиса Sinoptik, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные в Днепре будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.

Пятница, 17 апреля: облачно, но без дождя

Завершение рабочей недели в Днепре пройдет под плотной облачностью. В течение дня небо будет оставаться затянутым, однако осадков не прогнозируется.

Утром температура воздуха составит +9…+11°C, днем поднимется до около +17°C. Атмосферное давление будет постепенно снижаться — с 752 до 748 мм рт. ст. Ветер будет слабым, северо-западного направления, до 2,5 м/с. Вечером ожидается около +13°C и спокойная погода.

Погода в Днепре 17 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 18 апреля: ночной дождь и улучшение днем

Субботние сутки начнутся с осадков: в ночное время прогнозируется сильный дождь с вероятностью около 62%. Впрочем, к утру осадки прекратятся, и днем погода стабилизируется.

Температура воздуха будет немного ниже: утром около +10°C, днем — до +15°C. После дождя сохранится повышенная влажность — до 96% в утренние часы. Ветер изменит направление на юго-западное и усилится до 3,2 м/с. Вечером ожидается около +13°C и переменная облачность.

Погода в Днепре 18 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 19 апреля: больше солнца и комфорта

Воскресенье станет самым солнечным днем выходных. Утром прогнозируется ясная погода, хотя ночь и утро будут самыми холодными — +8…+9°C. Во второй половине дня возможны кратковременные облака, однако без осадков.

Максимальная температура днем достигнет +14°C. Атмосферное давление стабилизируется в пределах 744–746 мм рт. ст. Ветер усилится до 4 м/с, северного направления. В целом день останется сухим и благоприятным для прогулок.

Погода в Днепре 19 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Когда в Украине ожидается потепление — прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако местами возможны кратковременные дожди, а в ночные часы — даже заморозки.

По его словам, более ощутимое потепление начнет устанавливаться ближе к выходным. В то же время в южных областях погоду может осложнить циклон с Черного моря — там ожидаются осадки, усиление ветра и понижение температуры.

погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Кроме того, в Житомире и области в этот день прогнозируют в целом спокойные погодные условия с незначительными весенними колебаниями. Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура составит 4–6 градусов тепла в областном центре и 2–7 градусов по региону, без заморозков.

Напомним, что в пятницу, 17 апреля, в Тернопольской области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, отметили в областном центре по гидрометеорологии.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

