Что нельзя делать в Светлую субботу: приметы в праздник 18 апреля

Что можно делать 18 апреля. Приметы и запреты, которые уберегут от потери удачи и благополучия.

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день идет дождь

Почему нельзя лениться в этот день

Можно ли мыть голову 18 апреля

18 апреля церковь почитает память преподобного Иоанна. Как сообщает Главред, он был учеником святого Григория Декаполита. Иоанн выбрал путь сурового подвижничества. Он вел аскетический образ жизни и много молился.

Иоанн был верен монашескому идеалу. Он был предан церкви и не отступал от духовности.

Что можно делать 18 апреля

В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты от ложных обвинений и злых слов.

В этот день нужно угостить близких и нуждающихся. Доброе дело принесет в дом благополучие на весь год.

В этот день можно начинать сеять морковь, свеклу и репу. Считается, что тогда будет хороший урожай.

Что нельзя делать 18 апреля

1. Нельзя 18 апреля лениться и долго лежать в постели. Считается, что тогда вы можете потерять свою удачу.

2. Нельзя 18 апреля ссориться и клеветать. Это может принести в дом трудности.

3. Нельзя 18 апреля заниматься физическим трудом. Этот день лучше провести в молитве.

4. Нельзя 18 апреля венчаться и играть свадьбы. Предки верили, что тогда семья распадется.

Приметы 18 апреля

Если в этот день сильный ветер, то летом будут резкие перемены погоды.

Если в этот день из березы течет много сока, то лето будет дождливым.

Если в этот день активно гнездятся птицы, то лето будет теплым.

Если в этот день идет дождь, то до конца весны будет прохладно.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

