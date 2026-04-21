Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: точные даты для рекордного урожая

Рассказываем, какие дни этого сезона будут наиболее подходящими для посева кабачков.

Когда сеять кабачки в открытый грунт в апреле, мае 2026 года

Выбор правильного времени для высадки кабачков имеет решающее значение для будущего урожая. Эта культура происходит из теплых регионов, поэтому любая поспешность может стоить потери семян или молодых ростков.

Когда сеять кабачки в 2026 году

Кабачки относятся к теплолюбивым культурам, и главным сигналом для начала посева является стабильное прогревание земли, пишет ТСН. Семена рекомендуем высевать только тогда, когда почва на глубине около десяти сантиметров достигнет температуры не менее 12 градусов, а среднесуточные показатели воздуха держатся на уровне 15 градусов тепла.

В украинских условиях этот период обычно приходится на промежуток от середины апреля до середины мая. Однако в 2026 году синоптики прогнозируют заморозки в апреле, поэтому аграрии советуют начинать работы в конце апреля или в начале мая. Для поздних сортов допустимым сроком является даже начало июня.

Опытные садоводы ориентируются также на народные приметы: цветение вишни или одуванчиков свидетельствует о достаточном прогревании окружающей среды для тыквенных культур.

Когда сажать кабачки по лунному календарю

Лунные циклы традиционно учитывают при выборе времени для посева. Кабачки лучше всего высевать в фазе растущей Луны, избегая новолуния и полнолуния, когда любое вмешательство в развитие растения нежелательно.

Согласно календарю на 2026 год, благоприятными днями являются:

в апреле — 28–30 числа;

28–30 числа; в мае — 2–8, 13, 15–17, 21–22, 24, а также 28–30 числа.

Как правильно сажать семена кабачка

Для кабачков выбирают солнечные участки, защищенные от ветра, с хорошо дренированной почвой. Лучшими предшественниками являются лук, капуста и корнеплоды. Перед посевом землю перекапывают, добавляя зрелый навоз или компост, а за сутки до работ обильно увлажняют грядки теплой водой.

Важно соблюдать расстояние: между рядами оставляют не менее одного метра, между растениями — 60–70 сантиметров. Теснота негативно влияет на плодоношение и способствует развитию болезней.

Семена заглубляют на 3-4 сантиметра в тяжелых почвах и до 6 сантиметров в легких песчаных. В каждую лунку кладут по два-три семечка, а после появления всходов оставляют только один самый сильный росток.

Уход за всходами

После образования первых листьев кабачки нуждаются в регулярном поливе теплой водой, нагретой на солнце. Оптимальный режим — раз в десять дней, а во время цветения — еженедельно. Лучше всего поливать утром, чтобы избежать избыточной влажности ночью.

Когда на растении сформируются три-четыре настоящих листа, рекомендуем провести подкормку азотными удобрениями — мочевиной или аммиачной селитрой. Это поможет быстрее нарастить зеленую массу.

При раннем посеве в начале мая стоит использовать временное укрытие из агроволокна. Оно защитит молодые растения от ночных температурных колебаний и обеспечит стабильное развитие.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

