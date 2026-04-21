Орхидея снова начнет пышно цвести: трюк, который ускорит появление новых бутонов

Орхидеи считаются одними из самых прихотливых комнатных растений, но при правильном уходе они способны вновь порадовать обильным цветением.

Орхидея снова начнёт пышно цвести: что нужно сделать

Вы узнаете:

Что делать с орхидеей после цветения

Как правильно обрезать орхидею после цветения

Что делать, чтобы орхидея снова зацвела

Орхидеи относятся к тем комнатным растениям, которые поражают своей красотой, но в то же время требуют внимательного ухода. Многие владельцы сталкиваются с одной и той же проблемой: после покупки растение быстро сбрасывает цветы и долго не образует новых.

Главред расскажет, как ухаживать за орхидеей после цветения.

Как правильно обрезать орхидею после цветения

Когда лепестки опадают, первым шагом должна стать обрезка. Отцветшие части следует удалить, а длинный стебель немного укоротить, пишет Express. Для этого нужно найти узлы — небольшие углубления на стебле — и сделать срез чуть выше второго от основания. Такой прием помогает растению направить силы на формирование нового цветоноса. Важно помнить, что процесс может длиться несколько месяцев, поэтому нужно набраться терпения.

Какой свет и температура нужны орхидее

Орхидеи любят яркий свет, но не переносят прямых солнечных лучей. Прямое солнце может повредить листья, поэтому рекомендуем поставить горшок у окна с легким затенением. Небольшое понижение температуры также может стать сигналом для растения снова зацвести.

Чем и как подкармливать орхидеи

Регулярное внесение удобрений поддерживает рост и стимулирует образование новых бутонов. Орхидею рекомендуется подкармливать примерно раз в месяц специальными средствами, содержащими необходимые микроэлементы.

Как понять, что орхидее нужен полив

Чтобы понять, нужна ли растению вода, стоит присмотреться к корням в прозрачном горшке. Если они темно-зеленые — влаги достаточно. Светлый оттенок сигнализирует о необходимости полива.

Воздушные корни, выходящие за пределы горшка, не являются показателем, ведь их цвет не меняется в зависимости от уровня влажности.

3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

