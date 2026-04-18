Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

Анна Ярославская
18 апреля 2026, 13:59
Букет завял на следующий день? Не стоит спешить его выбрасывать.
Розы
Как вернуть к жизни увядшую розу - секрет флориста / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как вернуть букет роз к жизни
  • Зачем розы ставят в горячую воду и добавляют сахар и хлорку
  • Почему важно правильно обрезать стебли

Даже самые красивые розы со временем теряют свежесть, опускают бутоны и выглядят увядшими. Но это не всегда значит, что букет пора выбрасывать. С помощью простых и доступных приёмов можно "реанимировать" цветы и продлить их жизнь ещё на несколько дней.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, что делать с розами, если они опустили головы.

"Такая маленькая неприятность, пожалуй, может случиться с каждым. Вы получаете прекрасный букет роз на праздник, полный аромата и цвета. И на следующий же день находите, что все розы начинают увядать. А бывают и случаи, когда вы сами купили розы и по каким-то причинам не поставили их в воду вовремя, и только потом обнаружили, что они полностью обезвожены", - сказала флорист.

Она предложила простой и эффективный метод восстановления цветов.

Как быстро оживить увядшие розы

Шаг первый. Для начала нужно подготовить просторную емкость, например, ведерко или большую вазу объемом примерно в пять литров, наполненную очень теплой водопроводной водой. В идеале температура должна быть похожа на температуру в джакузи, то есть около 40 градусов по Цельсию.

Простое правило: если вода не слишком горяча для вашей руки, ее можно использовать.

Горячая вода будет действовать как катализатор химических реакций и поможет открыть сосудистую систему стеблей роз, позволяя воде быстро подняться вверх и достигнуть каждой клетки цветка.

Шаг второй. В воду нужно добавить два-три пакетика подкормки для роз (по 10 граммов каждый). Обычно в этой подкормке содержатся удивительно простые ингредиенты: сахарная пудра и лимонная кислота.

Сахар обеспечивает энергию для выживания и восстановления клеток. Лимонная кислота замедляет рост бактерий и грибков.

"Это крайне важно, потому что бактерии и грибки процветают в сахарной среде и конкурируют с растениями за ресурсы. Вот почему, если у вас нет подкормки для цветов, сахар и небольшое количество белизны могут дать очень похожий, а иногда даже и лучший результат", - объяснила флорист.

Шаг третий для спасения роз — это обработка стебля. Этот шаг критически важен.

Удалите пять сантиметров с каждого стебля, а затем, захватив следующие пять сантиметров, сделайте очень острый срез.

"Представьте, что стебель розы — это насос. Его сосудистая система постоянно выталкивает воду и питательные вещества вверх к листьям и бутонам. Когда растение обезврежено, то под давлением этого насоса воздух затягивается в эту систему, создавая воздушные карманы, которые блокируют движение воды. Поэтому на срезе сильно обезвоженных роз может быть множество воздушных пузырьков. Вот их и нужно удалить. Даже если вы все сделаете правильно на первом и втором этапе, но пропустите этот третий важный шаг, то неудача будет практически гарантирована", - рассказала флорист.

Виды роз
Виды роз / Инфографика: Главред

Шаг четвертый — остановите потерю влаги. Чтобы быстрее оживить розы, важно уменьшить испарение. Листья и лепестки содержат крошечные поры, которые позволяют растениям обмениваться газами. Углекислый газ поступает, а кислород и вода выходят, когда роза обезвожена.

"Потеря дополнительной влаги — это последнее, чего мы хотим. Поэтому мы повышаем влажность, понижая температуру окружающей среды. Для этого я обильно опрыскивать розы водой и ставлю вазу в более прохладное место. В идеале это должен быть холодильник. Но если такой возможности нет, то подойдет прохладный подвал, гараж или садовый сарай", - отметила флорист.

Таким образом, теплая вода снизу ускоряет поступление воды в стебель, а прохладный воздух сверху замедляет испарение влаги из листьев и бутонов.

"Теперь посмотрите на все эти 100 роз. Всего за 4,5 часа они почти вернулись к своей естественной упругости. Я оставляю их на всю ночь, чтобы лепестки и листья полностью восстановили тургор. На следующее утро они выглядят еще лучше — живые, сильные и готовые к использованию. На этом этапе вы можете просто оставить их в покое, любоваться ими в вазе, заливая воду по необходимости или использовать их для запланированных цветочных проектов", - резюмировала флорист.

Смотрите видео - Как быстро оживить увядшие розы:

Ранее Главред писал, что орхидеи могут иметь различные оттенки - белый, розовый, фиолетовый и желтый, но голубой цвет является результатом искусственного окрашивания. Как сделать голубую орхидею за две минуты - флорист раскрыла секрет.

Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

