Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средства

Сергей Кущ
31 октября 2025, 01:33
Подкормка роз осенью перед зимовкой помогает укрепить корневую систему и подготовить побеги к холодам.
Чем и как подкормить розы на зиму
Чем и как подкормить розы на зиму / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему важно подкормить розы осень
  • Какие удобрения подойдут лучше всего

Осенью розы готовятся к зимнему покою — замедляется рост побегов, опадают листья, растение постепенно "засыпает". Но из-за перепадов температуры и нестабильной погоды кусты могут ослабнуть.

Чтобы розы без потерь пережили морозы и весной вновь зацвели, важно правильно провести осеннюю подкормку роз перед зимой.

видео дня

Зачем подкармливать розы осенью

Подкормка роз осенью перед зимовкой помогает укрепить корневую систему и подготовить побеги к холодам. В этот период розам нужны фосфор и калий, которые способствуют вызреванию лозы и накоплению питательных веществ, пишет портал На пенсии. А вот азотные удобрения использовать нельзя — они стимулируют рост зелени, что ослабит куст перед морозами.

Чем подкормить розы на зиму

Опытные садоводы советуют выбирать удобрения для роз осенью с фосфорно-калийным составом. Вот два проверенных рецепта:

  • Суперфосфат + монофосфат калия: Разведите 15 г суперфосфата и 17 г монофосфата калия в 10 л воды. Под каждый куст — около 1 литра раствора.
  • Сернокислый калий + суперфосфат + борная кислота: 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды. Такая смесь помогает укрепить побеги и повысить зимостойкость.

Процедуру проводят в октябре, когда температура опускается до +5 °C.

Натуральные удобрения для роз осенью

Если вы предпочитаете органическую подкормку роз, используйте компост с древесной золой.

Зола богата калием и микроэлементами, защищает корни от гнили.

Компост сохраняет тепло и улучшает структуру почвы.

А вот простой экологичный способ подкормки роз — банановая кожура. В ней много калия и фосфора. Измельчите кожуру и заделайте её в почву под кустом — это безопасное и эффективное натуральное удобрение.

Как ухаживать за розами после подкормки

После осеннего питания розы нуждаются в:

  • мульчировании и окучивании для защиты корней;
  • обрезке невызревших побегов;
  • укрытии на зиму при понижении температуры.

Такой комплексный уход поможет сохранить кусты сильными и здоровыми до весны.

Смотрите видео о том, чем подкормить розы:

Молчанова Владислава Борисовна досье

