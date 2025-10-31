Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средства

Подкормка роз осенью перед зимовкой помогает укрепить корневую систему и подготовить побеги к холодам.

Чем и как подкормить розы на зиму

Почему важно подкормить розы осень

Какие удобрения подойдут лучше всего

Осенью розы готовятся к зимнему покою — замедляется рост побегов, опадают листья, растение постепенно "засыпает". Но из-за перепадов температуры и нестабильной погоды кусты могут ослабнуть.

Чтобы розы без потерь пережили морозы и весной вновь зацвели, важно правильно провести осеннюю подкормку роз перед зимой.

Зачем подкармливать розы осенью

Подкормка роз осенью перед зимовкой помогает укрепить корневую систему и подготовить побеги к холодам. В этот период розам нужны фосфор и калий, которые способствуют вызреванию лозы и накоплению питательных веществ, пишет портал На пенсии. А вот азотные удобрения использовать нельзя — они стимулируют рост зелени, что ослабит куст перед морозами.

Чем подкормить розы на зиму

Опытные садоводы советуют выбирать удобрения для роз осенью с фосфорно-калийным составом. Вот два проверенных рецепта:

Суперфосфат + монофосфат калия: Разведите 15 г суперфосфата и 17 г монофосфата калия в 10 л воды. Под каждый куст — около 1 литра раствора.

Разведите 15 г суперфосфата и 17 г монофосфата калия в 10 л воды. Под каждый куст — около 1 литра раствора. Сернокислый калий + суперфосфат + борная кислота: 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды. Такая смесь помогает укрепить побеги и повысить зимостойкость.

Процедуру проводят в октябре, когда температура опускается до +5 °C.

Натуральные удобрения для роз осенью

Если вы предпочитаете органическую подкормку роз, используйте компост с древесной золой.

Зола богата калием и микроэлементами, защищает корни от гнили.

Компост сохраняет тепло и улучшает структуру почвы.

А вот простой экологичный способ подкормки роз — банановая кожура. В ней много калия и фосфора. Измельчите кожуру и заделайте её в почву под кустом — это безопасное и эффективное натуральное удобрение.

Как ухаживать за розами после подкормки

После осеннего питания розы нуждаются в:

мульчировании и окучивании для защиты корней;

для защиты корней; обрезке невызревших побегов ;

; укрытии на зиму при понижении температуры.

Такой комплексный уход поможет сохранить кусты сильными и здоровыми до весны.

