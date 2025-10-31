Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средства

Вы узнаете:
- Почему важно подкормить розы осень
- Какие удобрения подойдут лучше всего
Осенью розы готовятся к зимнему покою — замедляется рост побегов, опадают листья, растение постепенно "засыпает". Но из-за перепадов температуры и нестабильной погоды кусты могут ослабнуть.
Чтобы розы без потерь пережили морозы и весной вновь зацвели, важно правильно провести осеннюю подкормку роз перед зимой.
Зачем подкармливать розы осенью
Подкормка роз осенью перед зимовкой помогает укрепить корневую систему и подготовить побеги к холодам. В этот период розам нужны фосфор и калий, которые способствуют вызреванию лозы и накоплению питательных веществ, пишет портал На пенсии. А вот азотные удобрения использовать нельзя — они стимулируют рост зелени, что ослабит куст перед морозами.
Чем подкормить розы на зиму
Опытные садоводы советуют выбирать удобрения для роз осенью с фосфорно-калийным составом. Вот два проверенных рецепта:
- Суперфосфат + монофосфат калия: Разведите 15 г суперфосфата и 17 г монофосфата калия в 10 л воды. Под каждый куст — около 1 литра раствора.
- Сернокислый калий + суперфосфат + борная кислота: 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды. Такая смесь помогает укрепить побеги и повысить зимостойкость.
Процедуру проводят в октябре, когда температура опускается до +5 °C.
Натуральные удобрения для роз осенью
Если вы предпочитаете органическую подкормку роз, используйте компост с древесной золой.
Зола богата калием и микроэлементами, защищает корни от гнили.
Компост сохраняет тепло и улучшает структуру почвы.
А вот простой экологичный способ подкормки роз — банановая кожура. В ней много калия и фосфора. Измельчите кожуру и заделайте её в почву под кустом — это безопасное и эффективное натуральное удобрение.
Как ухаживать за розами после подкормки
После осеннего питания розы нуждаются в:
- мульчировании и окучивании для защиты корней;
- обрезке невызревших побегов;
- укрытии на зиму при понижении температуры.
Такой комплексный уход поможет сохранить кусты сильными и здоровыми до весны.
