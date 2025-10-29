Защита за пару часов: простой "дышащий" способ укрытия роз на зиму

Вы узнаете:
Середина ноября - время первых заморозков, когда садоводы начинают готовить розы к зимовке.
Главред решил обратиться к экспертам, чтобы узнать ключевые шаги для успешного укрытия и обрезки кустов перед холодами.
По словам эксперта садоводческого канала "Щедрый урожай", правильная подготовка роз к зимовке включает несколько важных этапов. Первый из них - обрезка кустов.
Специалист советует не оставлять побеги слишком длинными:
"Высота обрезанных кустов должна быть до 20 см, это способствует омоложению растений и лучшей защите от морозов".
Укрытие роз
Для эффективного укрытия роз специалист предлагает туннельный метод: создаем каркас из дуг из проволоки, лозы или пластика и накрываем плотным агроволокном (50-60 г/м²). Материал можно укладывать в один или два слоя в зависимости от плотности и погодных условий.
Детали обрезки
Обрезка кустов также требует внимания: оставляем на побегах 2-3 почки, а срез делаем примерно на 7 см от края. Слабые и старые побеги удаляем полностью, чтобы куст имел прочную основу для нового роста весной.
Эксперт подчеркивает: правильная обрезка и утепление гарантируют безопасную зимовку роз и здоровый старт растений весной.
Подробнее о том как подготовить розы к зиме смотрите в видео.
Об источнике: ютуб-канал "Щедрый урожай"
"Щедрый урожай" это YouTube-канал о садоводстве, культивировании овощей, сборе урожая и органическом земледелии. Автор делится практическими лайфхаками по уходу за растениями, правильному поливу, обрезке и подкормке, а также методами сбора урожая для продажи или личного пользования.
