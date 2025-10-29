Защита за пару часов: простой "дышащий" способ укрытия роз на зиму

Автор поделился советами, как совместить обрезку и утепление, чтобы розы безопасно перезимовали.

Эксперт объяснил, почему удалять слабые и старые побеги важно / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как укрыть розы агроволокном для безопасной зимовки

Советы по обрезке и омоложению кустов перед холодами

Методы подготовки роз к зиме для успешного роста весной

Середина ноября - время первых заморозков, когда садоводы начинают готовить розы к зимовке.

Главред решил обратиться к экспертам, чтобы узнать ключевые шаги для успешного укрытия и обрезки кустов перед холодами.

По словам эксперта садоводческого канала "Щедрый урожай", правильная подготовка роз к зимовке включает несколько важных этапов. Первый из них - обрезка кустов.

Специалист советует не оставлять побеги слишком длинными:

"Высота обрезанных кустов должна быть до 20 см, это способствует омоложению растений и лучшей защите от морозов".

Укрытие роз

Для эффективного укрытия роз специалист предлагает туннельный метод: создаем каркас из дуг из проволоки, лозы или пластика и накрываем плотным агроволокном (50-60 г/м²). Материал можно укладывать в один или два слоя в зависимости от плотности и погодных условий.

Детали обрезки

Обрезка кустов также требует внимания: оставляем на побегах 2-3 почки, а срез делаем примерно на 7 см от края. Слабые и старые побеги удаляем полностью, чтобы куст имел прочную основу для нового роста весной.

Как подготовить розы к зиме инфографика / Главред

Эксперт подчеркивает: правильная обрезка и утепление гарантируют безопасную зимовку роз и здоровый старт растений весной.

Подробнее о том как подготовить розы к зиме смотрите в видео.

Автор делится практическими лайфхаками по уходу за растениями, правильному поливу, обрезке и подкормке, а также методами сбора урожая для продажи или личного пользования.

