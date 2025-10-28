Дикие растения – реальные деньги: секреты прибыльного бизнеса из украинских лесов

Процесс переработки каштанов похож на работу с овощами и фруктами, рассказал Иван Дегтяр.

В Украине перерабатывают новое сырье

В Украине перерабатывают каштаны - процесс похож на работу с овощами

Новое предприятие активно тестирует и другие дикорастущие продукты

Глава садоводческого товарищества "Мрия" из Решетиловки Полтавской области, Иван Дегтяр, сообщил, что предприятие, выпускающее продукцию под брендом "Адамовка", в межсезонье тестирует переработку нового сырья — каштанов конских.

"Хотим заработать на этом сами и дать возможность подзаработать местным жителям, подняв цену на это ценное сырьё", — цитирует его Телеграф.

Технология переработки

Процесс переработки каштанов похож на работу с овощами и фруктами, что является основной специализацией "Мрии":

Каштаны измельчают и сушат, превращая в муку.

Полученную массу заливают спиртом и нагревают до 60 °C.

Смесь выдерживают двое суток для экстракции эсцина — биоактивного вещества с лечебными свойствами.

Экстракт отделяют от жмыха, а спирт выпаривают и используют повторно.

Полученную эсциновую смолу планируют применять при производстве косметического мыла или продавать как полуфабрикат.

Применение в косметике

Особый интерес представляет добавление эсцина в "Дегтярное" мыло — один из самых популярных продуктов "Мрии".

Мыло на основе берёзового дёгтя известно своими антисептическими свойствами и подходит для проблемной кожи.

Эсцин усиливает эффект: укрепляет сосуды, уменьшает воспаления и отёки, улучшает микроциркуляцию.

Идея и миссия

Идея переработки каштанов пришла от заготовителей яблок, которые заметили, что каштаны "пропадают под ногами".

"Мы решили попробовать. Наша миссия — перерабатывать местное сырьё и вовлекать людей в сотрудничество. Каштаны — такой же природный ресурс, как яблоки или помидоры, только их не нужно выращивать", — объяснил Иван.

Другие эксперименты

Предприятие активно тестирует и другие дикорастущие продукты:

Этим летом заготавливали ягоды бузины, хотя переработать весь урожай небольшому предприятию трудно.

Начали тестовый выпуск сока из дикого терна — около 500 литров. Иван отмечает: "В нём витамина С больше, чем в цитрусовых. Вкус приятный, с лёгкой терпкостью".

Расширение ассортимента

В 2025 году линейку продукции "Мрии" пополнили:

консервированные кабачки,

яблочно-морковный и яблочно-тыквенный соки,

цельные томаты.

Сегодня небольшое предприятие в Решетиловке выпускает более 30 наименований пищевой продукции, постоянно экспериментируя и расширяя ассортимент.

