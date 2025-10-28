Дикие растения – реальные деньги: секреты прибыльного бизнеса из украинских лесов

Вы узнаете:
- В Украине перерабатывают каштаны - процесс похож на работу с овощами
- Новое предприятие активно тестирует и другие дикорастущие продукты
Глава садоводческого товарищества "Мрия" из Решетиловки Полтавской области, Иван Дегтяр, сообщил, что предприятие, выпускающее продукцию под брендом "Адамовка", в межсезонье тестирует переработку нового сырья — каштанов конских.
"Хотим заработать на этом сами и дать возможность подзаработать местным жителям, подняв цену на это ценное сырьё", — цитирует его Телеграф.
Технология переработки
Процесс переработки каштанов похож на работу с овощами и фруктами, что является основной специализацией "Мрии":
- Каштаны измельчают и сушат, превращая в муку.
- Полученную массу заливают спиртом и нагревают до 60 °C.
- Смесь выдерживают двое суток для экстракции эсцина — биоактивного вещества с лечебными свойствами.
- Экстракт отделяют от жмыха, а спирт выпаривают и используют повторно.
- Полученную эсциновую смолу планируют применять при производстве косметического мыла или продавать как полуфабрикат.
Применение в косметике
Особый интерес представляет добавление эсцина в "Дегтярное" мыло — один из самых популярных продуктов "Мрии".
Мыло на основе берёзового дёгтя известно своими антисептическими свойствами и подходит для проблемной кожи.
Эсцин усиливает эффект: укрепляет сосуды, уменьшает воспаления и отёки, улучшает микроциркуляцию.
Идея и миссия
Идея переработки каштанов пришла от заготовителей яблок, которые заметили, что каштаны "пропадают под ногами".
"Мы решили попробовать. Наша миссия — перерабатывать местное сырьё и вовлекать людей в сотрудничество. Каштаны — такой же природный ресурс, как яблоки или помидоры, только их не нужно выращивать", — объяснил Иван.
Другие эксперименты
Предприятие активно тестирует и другие дикорастущие продукты:
Этим летом заготавливали ягоды бузины, хотя переработать весь урожай небольшому предприятию трудно.
Начали тестовый выпуск сока из дикого терна — около 500 литров. Иван отмечает: "В нём витамина С больше, чем в цитрусовых. Вкус приятный, с лёгкой терпкостью".
Расширение ассортимента
В 2025 году линейку продукции "Мрии" пополнили:
- консервированные кабачки,
- яблочно-морковный и яблочно-тыквенный соки,
- цельные томаты.
Сегодня небольшое предприятие в Решетиловке выпускает более 30 наименований пищевой продукции, постоянно экспериментируя и расширяя ассортимент.
