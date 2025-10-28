Укр
Дикие растения – реальные деньги: секреты прибыльного бизнеса из украинских лесов

Алексей Тесля
28 октября 2025, 21:29
Процесс переработки каштанов похож на работу с овощами и фруктами, рассказал Иван Дегтяр.
В Украине перерабатывают новое сырье / Телеграф

Вы узнаете:

  • В Украине перерабатывают каштаны - процесс похож на работу с овощами
  • Новое предприятие активно тестирует и другие дикорастущие продукты

Глава садоводческого товарищества "Мрия" из Решетиловки Полтавской области, Иван Дегтяр, сообщил, что предприятие, выпускающее продукцию под брендом "Адамовка", в межсезонье тестирует переработку нового сырья — каштанов конских.

"Хотим заработать на этом сами и дать возможность подзаработать местным жителям, подняв цену на это ценное сырьё", — цитирует его Телеграф.

Технология переработки

Процесс переработки каштанов похож на работу с овощами и фруктами, что является основной специализацией "Мрии":

  • Каштаны измельчают и сушат, превращая в муку.
  • Полученную массу заливают спиртом и нагревают до 60 °C.
  • Смесь выдерживают двое суток для экстракции эсцина — биоактивного вещества с лечебными свойствами.
  • Экстракт отделяют от жмыха, а спирт выпаривают и используют повторно.
  • Полученную эсциновую смолу планируют применять при производстве косметического мыла или продавать как полуфабрикат.

Применение в косметике

Особый интерес представляет добавление эсцина в "Дегтярное" мыло — один из самых популярных продуктов "Мрии".

Мыло на основе берёзового дёгтя известно своими антисептическими свойствами и подходит для проблемной кожи.

Эсцин усиливает эффект: укрепляет сосуды, уменьшает воспаления и отёки, улучшает микроциркуляцию.

Идея и миссия

Идея переработки каштанов пришла от заготовителей яблок, которые заметили, что каштаны "пропадают под ногами".

"Мы решили попробовать. Наша миссия — перерабатывать местное сырьё и вовлекать людей в сотрудничество. Каштаны — такой же природный ресурс, как яблоки или помидоры, только их не нужно выращивать", — объяснил Иван.

Другие эксперименты

Предприятие активно тестирует и другие дикорастущие продукты:

Этим летом заготавливали ягоды бузины, хотя переработать весь урожай небольшому предприятию трудно.

Начали тестовый выпуск сока из дикого терна — около 500 литров. Иван отмечает: "В нём витамина С больше, чем в цитрусовых. Вкус приятный, с лёгкой терпкостью".

Расширение ассортимента

В 2025 году линейку продукции "Мрии" пополнили:

  • консервированные кабачки,
  • яблочно-морковный и яблочно-тыквенный соки,
  • цельные томаты.

Сегодня небольшое предприятие в Решетиловке выпускает более 30 наименований пищевой продукции, постоянно экспериментируя и расширяя ассортимент.

Как правильно выращивать овощи: советы экспертов

Картофель плохо развивается рядом с некоторыми овощами и фруктами, которые способны замедлять его рост, привлекать вредителей или переносить болезни. Это повышает риск быстрого распространения заболеваний и может представлять угрозу не только этим растениям, но и другим культурам в саду.

Ранее Главред писал о том, когда можно сажать клубнику. Весна является идеальным временем для высадки клубники. За лето растения успеют укрепиться, набрать силу, пережить зиму более успешно и начать активно плодоносить уже в следующем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаем. Эксперты выделяют три проверенных сорта огурцов, отличающихся устойчивостью как к жаре, так и к похолоданиям.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

