Как приготовить съедобные каштаны: известный шеф-повар поделился рецептом деликатеса

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом сезонного деликатеса, который легко можно приготовить.

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Как приготовить вкусные каштаны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, klopotenko.com

Осень - это время, когда природа дарит нам не только яркие краски, но и вкусные деликатесы, одним из которых являются каштаны. Украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий Евгений Клопотенко поделился рецептом, как вкусно можно приготовить съедобные каштаны.

Прежде всего важно разобраться, что такое съедобные каштаны и где они растут. Съедобный каштан - это вид многолетнего дерева из семейства буковых, родиной которого считается Южная Европа и Малая Азия. Сладкие каштаны считаются сезонным деликатесом, который в Европе начинают готовить с конца сентября, а особенно за рубежом любят готовить блюдо из плодов на Рождество.

Каштан конский и съедобный плод отличаются друг от друга формами. Например, у каштана несъедобного, оболочка мясистая и покрыта одиночными короткими шипами. А вот плоды съедобного покрыты оболочкой с очень плотными, продолговатыми игольчатыми колючками. Таким образом их трудно спутать.

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Известно, что съедобные каштаны растут по всей Европе, в частности в Украине. У нас этот вид не столь популярен как его родственник каштан конский, но отдельные хозяйства выращивают съедобные каштаны для собственного потребления и на продажу. Сейчас без проблем можно найти съедобные каштаны на просторах Интернета или в гипермаркетах.

Как приготовить съедобный каштан

Чтобы попробовать каштан, его сначала необходимо приготовить. Шеф-повар Клопотенко советует с орешка снять колючую оболочку, а на самом каштане, то есть на его коричневой оболочке сделать крестообразные надрезы. Далее вы можете пожарить, запечь или даже сварить каштаны.

Чтобы пожарить, необходимо выложить каштаны на сковороду и жарить на сильном огне, помешивая, ориентировочно 10-15 минут.

Если же хотите запечь каштаны, то следует надрезать коричневую кожуру орешка, а дальше выложить плоды на противень. Запекать нужно в разогретой до 200 градусов духовке примерно 10-15 минут.

Варка каштанов - не менее популярный способ приготовления. Для этого стоит надрезать кожуру каштана, залить плоды холодной водой, довести до кипения и варить примерно 15 минут. Каштаны будут нежными и мягкими. Кстати, из таких отваренных плодов получается отличный гарнир к мясным блюдам.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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