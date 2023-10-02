Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

Многие из нас замечали, что с приходом осени люди с пакетами или мешками ищут каштаны, которые осыпались с деревьев. Нам стало интересно: зачем люди собирают каштаны?
Почем принимают каштаны?
Плоды каштанов для переработки массово принимают в пунктах приема вторсырья. За 1 кг дают 1-2 гривны. Также каштаны можно продать через интернет - цены варьируются от 2 до 10 грн за килограмм.
Зачем принимают каштаны?
После переработки каштанов их отправляют на использование в лечебных целях или косметических.
Из плодов каштана производят медикаменты для лечения сосудистых заболеваний. Фармакологическое действие экстракта конского каштана связано с наличием в нем гликозидов, таких как эскулин и эсцин.
Препараты, полученные из каштана, способствуют усилению тонуса венозных сосудов и улучшению кровообращения в венах, что помогает предотвратить образование тромбов и развитие варикозного расширения вен.
Кроме того, в разных странах используют плоды каштана для производства муки, спирта, кофейных и какао заменителей, джемов и консервов.
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