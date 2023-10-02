Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

Плоды каштанов для переработки массово принимают в пунктах приема вторсырья

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Зачем люди собирают каштаны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас замечали, что с приходом осени люди с пакетами или мешками ищут каштаны, которые осыпались с деревьев. Нам стало интересно: зачем люди собирают каштаны?

Почем принимают каштаны?

Плоды каштанов для переработки массово принимают в пунктах приема вторсырья. За 1 кг дают 1-2 гривны. Также каштаны можно продать через интернет - цены варьируются от 2 до 10 грн за килограмм.

Зачем принимают каштаны?

После переработки каштанов их отправляют на использование в лечебных целях или косметических.

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Из плодов каштана производят медикаменты для лечения сосудистых заболеваний. Фармакологическое действие экстракта конского каштана связано с наличием в нем гликозидов, таких как эскулин и эсцин.

Препараты, полученные из каштана, способствуют усилению тонуса венозных сосудов и улучшению кровообращения в венах, что помогает предотвратить образование тромбов и развитие варикозного расширения вен.

Кроме того, в разных странах используют плоды каштана для производства муки, спирта, кофейных и какао заменителей, джемов и консервов.

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