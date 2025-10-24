Урожай будет через месяц: как вырастить клубнику дома на подоконнике

Садоводы поделились пошаговым планом выращивания клубники в домашних условиях.

Сладкий вкус свежесобранной клубники — одно из лучших проявлений весны, который можно почувствовать в любое время года. При правильных условиях кусты этой ароматной ягоды можно вырастить на своем подоконнике.

Какие сорта клубники хорошо растут дома

Прежде всего нужно выбрать сорт клубники, которая вырастет дома. Как пишет Martha Stewart со ссылкой на опытных садоводов, для выращивания в помещении лучше выбирать ремонтантные альпийские сорта клубники, которые растут небольшими кучками и занимают меньше места. Кроме того, эти растения дают два или более урожая в год. Вкус ягод - насыщенный и яркий. Некоторые альпийские сорта могут давать плоды из семян, посаженных в тот же год.

К популярным сортам альпийской клубники относятся: "Александрия", "Барон Солемахер", "Альпийский гигант" и сорта с белыми или желтыми ягодами, такие как "White soul" (Белая душа), "Белоснежка" и "Yellow Wonder".

Помимо ремонтантных сортов появился новый класс клубники, который называется „нейтральный к световому дню". Эти растения плодоносят в любое время сезона.

Как вырастить клубнику в домашних условиях

Сажать клубнику в помещении можно в любое время года.

Если зимой у вас дома не очень холодно, клубника, скорее всего, будет прекрасно расти при комнатной температуре - около 21 градуса Цельсия. Для максимального урожая на открытом воздухе клубнике необходимо солнце в течение всего светового дня. В помещении создать такие условия не так просто, но свет всё равно крайне важен. Вы можете держать клубнику, выращенную в контейнерах, на солнечном окне, выходящем на юг, как можно дольше, но растениям всё равно может не хватать света.

Комнатные растения следует досвечивать фитолампой, чтобы обеспечить необходимые 12–14 часов света в день.

Клубнике для роста нужно много воды. Однако грань между избытком и недостатком очень тонкая, особенно в помещении, где циркуляция воздуха может быть слабее, а вероятность появления плесени выше.

Клубника прекрасно растёт в хорошо дренированной почве и обычно нуждается в поливе всего раз в неделю. Впрочем, частота полива может варьироваться.

Кроме того, следите за тем, чтобы корневая шейка куста оставалась сухой. Влажная корневая шейка загнивает.

Следите за влажностью почвы, проверяя ее пальцем каждые несколько дней и корректируя график полива в зависимости от этого.

Клубника может быть требовательна к почве. Грунт должен быть не слишком глинистым или тяжёлым. Почва также должна быть плодородной, но суглинистой, почти мягкой.

Как правильно опылить клубнику в квартире

Еще одно важное условие выращивания клубники в помещении - это опылители. На открытом воздухе естественными опылителями для вашей клубники служат насекомые. Однако в помещении у клубники нет возможности естественным образом переносить пыльцу с цветка на цветок, а значит вам придётся взять эту работу на себя. Маленькой кисточкой перенесите пыльцу с внешних тычинок в центр цветка. Это стимулирует образование плодов.

Что нужно делать с усами клубники

Здоровые кусты клубники стремятся разрастаться. На открытом воздухе они быстро укореняются, выпуская усы по всей грядке. Взрослые кусты клубники, высаженные в контейнер, попытаются сделать то же самое, и вскоре вы обнаружите, что усы вырываются за пределы контейнера, бесцельно свисая. Вы можете это использовать - просто подготовьте несколько новых ёмкостей с универсальной почвенной смесью и пересадите в них клубничные усы. Они должны укорениться и дать начало новым растениям клубники. Примерно через месяц усы можно обрезать.

Сколько времени нужно клубнике, чтобы вырасти в помещении

Ягоды созревают, когда они полностью красные, без бледно-розовых или белых пятен.

Обратите внимание на верхушку ягоды возле плодоножки — обычно эта часть созревает последней. Поэтому, если она красная, ягода, вероятно, готова.

Созревание обычно наступает примерно через месяц после цветения.

Собирайте клубнику, аккуратно отрывая или срезая плодоножку на расстоянии не более 1,5 см от ягоды.

