Не займет много времени: эксперт показала эффективный метод пересадки орхидей

Пересадка орхидей часто пугает владельцев этих капризных растений, однако правильный подход значительно упрощает процесс и гарантирует быстрое укоренение.

Главред решил разобрать метод пересадки, который продемонстрировала опытный цветовод с канала "My orchid paradise", и оценить, в чем его эффективность.

По словам автора, орхидея должна пройти период адаптации после покупки - именно тогда стоит обратить внимание на состояние корней. Эксперт предлагает бюджетный подход: использовать лесной мох и кору вместо дорогих субстратов.

Такая смесь обеспечивает естественный баланс влажности, достаточный дренаж и минимизирует риски загнивания. Метод базируется на практическом опыте: автор успешно реанимирует десятки растений, оставляя так называемые "белые тяжи" старых корней - они поддерживают полезную микрофлору.

Как выбрать правильный горшок и создать дренаж

Специалист отмечает, что горшок нужно брать на 1-2 см больше, чтобы корни касались стенок и могли регулировать влажность. На дно обязательно кладут большие куски коры - они работают как эффективный дренаж и не задерживают лишнюю воду, в отличие от керамзита.

Подготовка корневой системы

Доставать растение следует осторожно - надавливая на участки без корней и избегая резких движений. Нужно удалить торфяной стаканчик и магазинный субстрат, но не распутывать корни, чтобы не травмировать их. Далее обрезают сухие кончики, остатки чешуек и отцветших цветоносов - стерильными ножницами, обработанными спиртом.

Послойная укладка субстрата

Во время посадки орхидею размещают по центру, корни расправляют к стенкам горшка. Далее субстрат укладывают слоями: снизу кора, затем мох, который удерживает влагу, и снова кора вокруг корней. Шейку растения защищают большими кусками коры, чтобы избежать ее намокания. Поверхность заполняют корой с небольшим количеством мха по краям, но без контакта со стеблем.

Полив после пересадки и период восстановления

После пересадки полив рекомендуют делать через 1-2 суток, когда корни посветлеют. Воду наливают в кашпо, позволяя растению самостоятельно впитывать нужное количество. Удобрения советуют не применять минимум две недели. Автор отмечает, что по этому методу она пересадила уже 19 орхидей, и все они быстро адаптировались.

Об источнике: YouTube-канал "My orchid paradise" На канале YouTube "My orchid paradise" Светлана делится секретами ухода за орхидеями, особенно за фаленопсисами. Канал насчитывает более 6 600 подписчиков и более 460 видео, посвященных пересадке, размножению и правильному уходу за растениями. В своих роликах Светлана предоставляет проверенные практические советы, показывает, как пересаживать орхидеи с использованием природных материалов - коры и мха, а также демонстрирует экономный уход без дорогих субстратов. Контент сочетает образовательные материалы и личный опыт, что делает его полезным как для новичков, так и для опытных цветоводов, которые стремятся улучшить свои навыки и знания в уходе за орхидеями.

