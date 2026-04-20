Как увеличить урожайность кабачков в несколько раз: секреты подкормки и ухода

Как повысить урожайность кабачков — чем подкормить кабачки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как увеличить урожайность кабачков

Что делать, если кабачки не завязываются

Чем подкормить кабачки

Кабачки относятся к культурам, которые быстро растут и способны давать щедрый урожай, но только при условии правильного ухода. Чтобы плоды формировались стабильно и без проблем, важно учесть несколько ключевых моментов.

Цветение: контроль первого этапа

В начале растение образует только мужские цветы, которые не дают завязи. Женские цветы появляются чуть позже, их легко узнать по маленькой завязи в виде кабачка у основания, пишет Agroinform.hu. В этот период следует внимательно следить за погодными условиями: чрезмерная жара, холод или затяжные дожди могут остановить развитие бутонов. Поэтому высаживайте кабачки в хорошо прогретую почву и по возможности защищайте их от резких перепадов температуры.

Что делать, если кабачки не завязываются

Формирование плодов напрямую зависит от насекомых-опылителей. Если в саду их мало, цветы могут остаться без завязи. В такой ситуации рекомендуем провести ручное опыление: перенесите пыльцу с мужского цветка на женский кисточкой или ватной палочкой. Это значительно повышает вероятность образования завязи.

Как и сколько поливать кабачки

Кабачки нуждаются в регулярном увлажнении, особенно во время цветения и формирования плодов. Почва должна оставаться равномерно влажной, но без застоя воды. Чрезмерный полив приводит к гниению корней, а недостаток влаги — к мелким и деформированным плодам. Поливать растения лучше всего вечером или утром, чтобы вода дольше удерживалась в почве и не испарялась слишком быстро.

Чем подкормить кабачки

Для обильного урожая кабачкам нужны питательные вещества, особенно калий и фосфор. Если цветы появляются, но плоды не формируются, это может свидетельствовать о недостатке этих элементов.

Основные этапы подкормки:

Через 2 недели после высадки: Азотные удобрения — мочевина (10 г на 10 л воды) или раствор крапивы/коровяка для роста зеленой массы.

Азотные удобрения — мочевина (10 г на 10 л воды) или раствор крапивы/коровяка для роста зеленой массы. Во время цветения (завязь): Фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат (30 г), зола или борная кислота (0,5 ч.л. на 10 л воды) для предотвращения пустоцветов.

Фосфорно-калийные удобрения — суперфосфат (30 г), зола или борная кислота (0,5 ч.л. на 10 л воды) для предотвращения пустоцветов. Во время плодоношения: Комплексные смеси (нитроаммофоска) или зольный раствор для активного роста плодов, каждые 2 недели.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu — это ведущий венгерский аграрный портал с более чем 20-летней историей. Ресурс является главным источником информации для фермеров и садоводов, объединяя в себе профильные СМИ, экспертные советы по растениеводству и один из крупнейших маркетплейсов сельхозтехники в стране. Сайт помогает аграриям внедрять инновационные технологии, следить за рыночными ценами и эффективно вести хозяйство благодаря проверенным практическим рекомендациям.

