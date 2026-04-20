Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

Народные приметы о кошельке: где его хранить ночью, чтобы привлечь достаток. Почему нельзя класть его на пол, оставлять пустым и как порядок влияет на финансы.

Приметы о кошельке

О чем вы узнаете:

Где нельзя оставлять кошелек

Почему важно поддерживать порядок внутри кошелька

Многие люди верят в то, что финансовый успех зависит не только от работы, но и от того, как мы относимся к своим деньгам в быту. Существует много примет о том, как правильно хранить кошелек ночью, чтобы не отпугнуть удачу. Как пишет ТСН, даже привычка класть кошелек в правильное место может повлиять на ваше благосостояние. Главред расскажет о правилах, которых стоит придерживаться.

Не кладите кошелек на пол

Эта приметка является одной из самых известных. Считалось, что если оставить деньги на полу или в сумке на полу, то они будут уходить "сквозь пальцы". Лучше выбирать высокое место – стол, тумбочку или полку в шкафу.

Наведите порядок внутри

Деньги не любят беспорядка. Стоит вынуть из кошелька все лишнее: старые чеки, бумажки или визитки. Купюры должны лежать ровно и не быть смятыми. Это поможет понять, сколько денег у вас осталось.

Не оставляйте его пустым

Считается дурным знаком тратить все до последней копейки. Оставьте в кошельке хотя бы одну купюру или несколько монет "на развод". Пустой кошелек символизирует финансовые трудности, а даже небольшая сумма внутри притягивает новые поступления.

Выбирайте чистое место

Не бросайте кошелек где попало, особенно среди грязных вещей или в углах. Поверхность, на которой он лежит, должна быть чистой. Порядок в доме символизирует порядок в кошельке.

Положите кошелек на видном месте

Не прячьте деньги в темные и забытые ящики, где вы редко убираетесь. Лучше всего, если кошелек лежит в светлой части комнаты на ровной поверхности.

Эти простые правила помогают воспитать дисциплину: вы всегда знаете, где ваши деньги и сколько их, что является первым шагом к богатству.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

