Принесёте беду в дом: почему не стоит забирать демонтированную ограду с кладбища

Священник рассказал, можно ли использовать ограду с кладбища в быту. Он объяснил и дал советы, как правильно распорядиться демонтированными конструкциями.

Можно ли забирать вещи с кладбища домой?

Вопрос обустройства мест захоронения часто вызывает споры среди украинцев, особенно когда речь идет о замене старых конструкций на новые. Многие сомневаются: можно ли использовать демонтированную металлическую ограду в хозяйстве или лучше оставить ее на территории кладбища. Этот вопрос имеет не только практический, но и духовный подтекст. Подробнее об этом расскажет Главред.

Священник Алексей Филюк разъяснил , как относиться к таким вещам. Он убежден, что приносить какие-либо предметы с кладбища на собственный двор не стоит. Он подчеркивает, что дома у ограды есть понятное назначение, тогда как на местах упокоения она часто является лишней.

Зачем ограждать умерших? От кого ограждать? Разве это курятник, что куры сбегут или гуси? Что я заработал — это ушло с нами в вечность? — отмечает отец Алексей.

Священник подчеркивает, что во многих цивилизованных странах мира на кладбищах вообще нет ограждений. Там царят открытые пространства и ухоженные газоны, что выглядит гораздо эстетичнее и правильнее с точки зрения веры. По его мнению, чрезмерное стремление "огородить свое" на кладбище является ошибочным.

Мы все здесь временные гости, и нам не родная эта земля. Здесь нет ничего нашего, добрые люди, ничего нашего нет — это все Божье, — напоминает священник.

Если вы все же решили убрать старую ограду с могилы родственников, не стоит тащить ее домой для ремонта или бытовых нужд. Отец Алексей советует обратиться к администрации кладбища. По его словам, руководитель кладбища знает, как правильно распорядиться такими материалами, чтобы они не загромождали пространство и не создавали лишних хлопот живым.

Вас может заинтересовать:

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозвезда в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

