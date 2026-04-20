Какую технику нельзя подключать к удлинителю - риск возгорания

Какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему это опасно. Простые советы помогут избежать перегрева, сохранить технику и защитить дом от пожара.

https://glavred.info/dim/yaku-tehniku-ne-mozhna-vmikati-v-podovzhuvach-rizik-pozhezhi-10758215.html Ссылка скопирована

Что нельзя подключать к удлинителю

О чем вы узнаете:

Использование удлинителей для мощной бытовой техники значительно повышает риск возникновения пожара. Большинство таких устройств не рассчитаны на высокую нагрузку, которую способны создать приборы для нагрева или охлаждения воздуха и пищи.

Электроинженер Пол Мартинес в материале для издания Blikkruzs подчеркивает, что главной причиной пожаров является перегрев кабелей. Эксперт отмечает:

видео дня

Подключение некоторых высокопроизводительных приборов, преимущественно тех, которые выделяют тепло или обеспечивают охлаждение, к удлинителю представляет серьезную угрозу пожарной безопасности.

Приборы, которые не стоит подключать к удлинителю

Мультипечи (аэрофритюрницы)

Мощность некоторых моделей мультипечей может достигать 2000 Вт, что перегружает систему удлинителя.

Микроволновые печи

Они создают резкую и высокую нагрузку на сеть.

Тостеры и мини-духовки

Имеют внутренние нагревательные элементы, которые потребляют большое количество электроэнергии.

Обогреватели

Из-за длительной непрерывной работы они часто становятся причиной плавления изоляции.

Холодильники

Требуют стабильного питания в течение суток, что создает постоянную чрезмерную нагрузку.

Кондиционеры

Имеют высокое энергопотребление, поэтому должны быть подключены непосредственно к сети.

Другие удлинители

Категорически запрещено соединять их между собой.

Эта практика почти гарантированно приведет к перегреву и коротким замыканиям в сети, — объясняет инженер.

Для мелкой техники — ноутбуков, настольных ламп и зарядных устройств — использование удлинителей безопасно. Однако для мощного кухонного и климатического оборудования специалист рекомендует использовать только настенные розетки.

Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред