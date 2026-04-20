Какую технику нельзя подключать к удлинителю - риск возгорания

Марина Иваненко
20 апреля 2026, 21:08
Какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему это опасно. Простые советы помогут избежать перегрева, сохранить технику и защитить дом от пожара.
Что нельзя подключать к удлинителю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие приборы нельзя подключать к удлинителю
  • Чем опасно соединение нескольких удлинителей между собой

Использование удлинителей для мощной бытовой техники значительно повышает риск возникновения пожара. Большинство таких устройств не рассчитаны на высокую нагрузку, которую способны создать приборы для нагрева или охлаждения воздуха и пищи.

Электроинженер Пол Мартинес в материале для издания Blikkruzs подчеркивает, что главной причиной пожаров является перегрев кабелей. Эксперт отмечает:

видео дня

Подключение некоторых высокопроизводительных приборов, преимущественно тех, которые выделяют тепло или обеспечивают охлаждение, к удлинителю представляет серьезную угрозу пожарной безопасности.

Приборы, которые не стоит подключать к удлинителю

Мультипечи (аэрофритюрницы)

Мощность некоторых моделей мультипечей может достигать 2000 Вт, что перегружает систему удлинителя.

Микроволновые печи

Они создают резкую и высокую нагрузку на сеть.

Тостеры и мини-духовки

Имеют внутренние нагревательные элементы, которые потребляют большое количество электроэнергии.

Видео о том, можно ли оставлять зарядку в розетке, можно посмотреть здесь:

Обогреватели

Из-за длительной непрерывной работы они часто становятся причиной плавления изоляции.

Холодильники

Требуют стабильного питания в течение суток, что создает постоянную чрезмерную нагрузку.

Кондиционеры

Имеют высокое энергопотребление, поэтому должны быть подключены непосредственно к сети.

Другие удлинители

Категорически запрещено соединять их между собой.

Эта практика почти гарантированно приведет к перегреву и коротким замыканиям в сети, — объясняет инженер.

Для мелкой техники — ноутбуков, настольных ламп и зарядных устройств — использование удлинителей безопасно. Однако для мощного кухонного и климатического оборудования специалист рекомендует использовать только настенные розетки.

Об источнике: Blikk Rúzs

Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

