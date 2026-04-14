Навсегда испортите: поверхности, которые нельзя чистить бумажными полотенцами

Марина Иваненко
14 апреля 2026, 21:12
Бумажные полотенца кажутся удобными, но могут повредить поверхности в доме. Где их не стоит использовать и какая альтернатива более эффективна.
  • Для каких поверхностей не подходят бумажные полотенца
  • Почему они могут повредить мебель и технику
  • Чем лучше заменить бумагу при уборке

Использование бумажных полотенец для уборки часто неэффективно и может привести к повреждению предметов быта. Специалисты NLC выделяют пять категорий поверхностей, для которых бумага не подходит.

Стекло и зеркала

Бумажные полотенца плохо распределяют чистящее средство.

Это оставляет тонкую пленку или полосы, из-за чего поверхность выглядит грязнее, а не чище.

Также микрочастицы пыли, которые накапливаются в бумаге, со временем могут создавать на стекле мелкие царапины.

Дисплеи гаджетов

Экраны смартфонов, планшетов и мониторов имеют защитное покрытие. Бумага — это абразивный материал. При нажатии она может вызвать микроповреждения поверхности.

Для очистки техники рекомендуют использовать только микрофибру.

Деревянная мебель

Лакированное и обработанное дерево может терять внешний вид из-за бумажных волокон.

Регулярное использование вызывает мелкие царапины, из-за чего покрытие становится тусклым.

Особенно это актуально для антикварных и качественных деревянных изделий.

Нержавеющая сталь

Бытовая техника из стали имеет тонкий защитный слой. Грубая текстура бумаги со временем его изнашивает.

Из-за этого поверхность теряет равномерный блеск и становится матовой.

Чугунная посуда

Во время использования на чугуне формируется естественный защитный слой. Сильное трение бумагой может его повредить, что ухудшает антипригарные свойства посуды.

Использование бумажных полотенец для уборки всего дома нерационально как с финансовой, так и с экологической точки зрения. Хотя один рулон стоит недорого, он быстро заканчивается и создает постоянные расходы и большое количество одноразового мусора, который сложно перерабатывать.

Ранее Главред рассказывал о том, как убрать дом без химии. Простое средство из лимона и соли поможет очистить кухню, посуду и поверхности, устранить запахи и сэкономить деньги без вреда для здоровья.

NLC

NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей.

Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

