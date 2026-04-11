Многие люди неправильно пользуются стиральной машиной. Избыток порошка, быстрые циклы и сушилка увеличивают расходы. Как экономить без потери качества.

Ошибки при стирке

О чем вы узнаете:

Какие ошибки при стирке увеличивают расходы

Как экономить воду, электроэнергию и продлить жизнь вещам

Какие привычки стоит изменить уже сейчас

Для многих из нас стирка — это автоматический процесс, однако именно здесь кроется огромный потенциал для экономии. Эксперты Дорук Седен (Miele) и Фрей Левенгаупт (Steamery) в издании Blikk объясняют: изменив всего несколько привычек, можно не только уменьшить счета за воду и свет, но и существенно продлить жизнь любимым вещам.

1. Чрезмерная стирка — почему мы "убиваем" вещи слишком часто

Мы часто бросаем вещи в корзину после первого же выхода, но это не всегда целесообразно. Стирка вымывает волокна и обесцвечивает ткань.

Если ты что-то надел один раз, не обязательно сразу это стирать, — подчеркивает Фрей Левенгаупт.

Вместо полноценного цикла в стиральной машине попробуйте проветрить одежду или воспользоваться отпаривателем. Мелкие пятна лучше удалять точечно вручную.

2. Ловушка "чем больше порошка — тем лучше"

Использование чрезмерного количества моющего средства — одна из самых дорогостоящих ошибок. Это не только оставляет белые следы на ткани, но и заставляет стиральные машины запускать дополнительные циклы полоскания из-за избыточной пены.

Советы по дозировке:

Всегда используйте мерный стаканчик.

Следуйте инструкциям производителя на упаковке.

Помните: избыток химии вредит вашей стиральной машине.

3. Сушилка — удобство, которое дорого обходится

Сушилка — это удобно, но она потребляет слишком много энергии. Кроме того, горячий воздух изнашивает ткань быстрее, чем при естественной сушке.

Когда есть возможность, сушите одежду на свежем воздухе. Если же пользуетесь техникой, стоит выбирать модели с тепловым насосом и регулярно очищать ворсовые фильтры — это важно для пожарной безопасности и эффективности прибора.

4. Скомканная одежда и влажные вещи после сушки

Часто бывает так, что после сушки середина постельного белья остается влажной. Это происходит из-за того, что вещи попадают в барабан скомканными комками.

Необходимо встряхнуть одежду перед тем, как положить ее в машину. Это сократит время работы прибора, а вещи будут менее смятыми, что позволит реже пользоваться утюгом.

5. Ошибка таймера — почему пересушивание портит вещи

Использование таймера на сушилке приводит к пересушиванию. Машина работает ровно столько, сколько указано, даже если вещи уже сухие. Это делает ткань жесткой и выгорает цвет.

Эксперты советуют выбирать режимы с сенсорным управлением, которые автоматически останавливаются, как только влажность в барабане исчезает.

6. Быстрые циклы — не всегда экономия

Быстрая стирка кажется экономичной, но требует больше энергии для интенсивного нагрева воды и быстрого вращения барабана.

Быстрые циклы стирки привлекательны, потому что экономят время, но часто требуют больше энергии, чем обычные программы, — предупреждают специалисты.

Если одежда не сильно загрязнена, лучше воспользоваться режимом предварительного замачивания или обычным экономным циклом.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

