Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

Марина Иваненко
11 апреля 2026, 17:25
Многие люди неправильно пользуются стиральной машиной. Избыток порошка, быстрые циклы и сушилка увеличивают расходы. Как экономить без потери качества.
Ошибки при стирке
Ошибки при стирке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие ошибки при стирке увеличивают расходы
  • Как экономить воду, электроэнергию и продлить жизнь вещам
  • Какие привычки стоит изменить уже сейчас

Для многих из нас стирка — это автоматический процесс, однако именно здесь кроется огромный потенциал для экономии. Эксперты Дорук Седен (Miele) и Фрей Левенгаупт (Steamery) в издании Blikk объясняют: изменив всего несколько привычек, можно не только уменьшить счета за воду и свет, но и существенно продлить жизнь любимым вещам.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

1. Чрезмерная стирка — почему мы "убиваем" вещи слишком часто

Мы часто бросаем вещи в корзину после первого же выхода, но это не всегда целесообразно. Стирка вымывает волокна и обесцвечивает ткань.

Если ты что-то надел один раз, не обязательно сразу это стирать, — подчеркивает Фрей Левенгаупт.

Вместо полноценного цикла в стиральной машине попробуйте проветрить одежду или воспользоваться отпаривателем. Мелкие пятна лучше удалять точечно вручную.

2. Ловушка "чем больше порошка — тем лучше"

Использование чрезмерного количества моющего средства — одна из самых дорогостоящих ошибок. Это не только оставляет белые следы на ткани, но и заставляет стиральные машины запускать дополнительные циклы полоскания из-за избыточной пены.

Советы по дозировке:

  • Всегда используйте мерный стаканчик.
  • Следуйте инструкциям производителя на упаковке.
  • Помните: избыток химии вредит вашей стиральной машине.

3. Сушилка — удобство, которое дорого обходится

Сушилка — это удобно, но она потребляет слишком много энергии. Кроме того, горячий воздух изнашивает ткань быстрее, чем при естественной сушке.

Когда есть возможность, сушите одежду на свежем воздухе. Если же пользуетесь техникой, стоит выбирать модели с тепловым насосом и регулярно очищать ворсовые фильтры — это важно для пожарной безопасности и эффективности прибора.

Ошибки во время стирки
Ошибки при стирке / Инфографика: Главред

4. Скомканная одежда и влажные вещи после сушки

Часто бывает так, что после сушки середина постельного белья остается влажной. Это происходит из-за того, что вещи попадают в барабан скомканными комками.

Необходимо встряхнуть одежду перед тем, как положить ее в машину. Это сократит время работы прибора, а вещи будут менее смятыми, что позволит реже пользоваться утюгом.

Видео о том, как правильно использовать капсулы для стирки, можно посмотреть здесь:

5. Ошибка таймера — почему пересушивание портит вещи

Использование таймера на сушилке приводит к пересушиванию. Машина работает ровно столько, сколько указано, даже если вещи уже сухие. Это делает ткань жесткой и выгорает цвет.

Эксперты советуют выбирать режимы с сенсорным управлением, которые автоматически останавливаются, как только влажность в барабане исчезает.

6. Быстрые циклы — не всегда экономия

Быстрая стирка кажется экономичной, но требует больше энергии для интенсивного нагрева воды и быстрого вращения барабана.

Быстрые циклы стирки привлекательны, потому что экономят время, но часто требуют больше энергии, чем обычные программы, — предупреждают специалисты.

Если одежда не сильно загрязнена, лучше воспользоваться режимом предварительного замачивания или обычным экономным циклом.

Об источнике: издание Blikk

Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка стиральная машинка интересные новости одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:28Украина
Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонии

17:21Мир
Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

17:08Война
Популярное

Ещё
Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

Последние новости

17:50

17:28

17:25

17:21

17:16

17:08

16:56

16:52

16:36

16:33

16:23

16:21

16:16

15:47

15:43

15:39

15:34

15:30

15:29

15:23

14:50

14:49

14:27

14:13

14:01

14:00

13:50

13:41

13:13

13:12

13:03

13:00

12:57

12:52

12:32

12:09

11:45

11:44

11:19

10:51

10:24

10:20

10:02

09:09

09:03

09:03

08:13

07:37

05:11

04:30

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять