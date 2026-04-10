Читать на украинском
Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналку

Алексей Тесля
10 апреля 2026, 22:39
Для разных типов тканей и степени загрязнения подходят более низкие или, наоборот, более высокие температуры.
Назван идеальный способ стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Большинство людей привыкли стирать одежду при стандартной температуре 40 °C, однако далеко не всегда это оптимальный вариант.

Для разных типов тканей и степени загрязнения подходят более низкие или, наоборот, более высокие температуры, а их корректировка может также заметно снизить расходы на коммунальные услуги, пишет Express.

В условиях роста цен на энергию и воду многие стараются находить простые способы экономии в быту.

При этом основное внимание обычно уделяется счетам за электричество и газ, хотя даже привычный режим стирки способен существенно влиять на общий расход средств. Стандартные 40 °C и более интенсивные 60 °C не всегда являются самыми эффективными решениями для ежедневного использования.

Максимальный температурный режим стиральных машин может достигать 90 °C — это практически кипячение, которое обеспечивает полное уничтожение микроорганизмов, но при этом сильно изнашивает ткани и требует значительных затрат энергии.

Режим 60 °C считается более щадящим: он помогает уничтожать часть бактерий и вирусов и особенно полезен в период распространения инфекций в доме, например при норовирусе.

Тем не менее специалисты отмечают, что постоянная стирка при 40 °C не всегда оправдана: она часто не даёт ощутимых преимуществ ни в гигиене, ни в экономии.

Более рациональным решением может быть снижение температуры до 30 °C, что позволяет существенно уменьшить расход электроэнергии — примерно на 38% по сравнению с 40 °C, при этом сохраняя достаточную эффективность стирки.

Холодная вода лучше подходит для деликатных тканей, таких как шерсть, шёлк и кружево, так как она бережнее воздействует на волокна. А для умеренно загрязнённой одежды 30 °C обычно достаточно, чтобы обеспечить качественный результат без лишних затрат.

Как уменьшить затраты на стирку

Одной из распространённых ошибок считается чрезмерное использование стирального порошка или геля. Многие полагают, что увеличенная дозировка улучшит качество стирки, однако на деле это не даёт положительного эффекта.

Эксперты отмечают, что избыток моющего средства не делает вещи чище, а лишь приводит к дополнительным расходам и может негативно влиять как на работу стиральной машины, так и на состояние тканей.

Чтобы избежать подобных проблем, достаточно придерживаться рекомендованной дозировки, указанной на упаковке — этого вполне хватает для эффективного удаления загрязнений.

Правильный уход за одеждой начинается с простых правил: сортировки вещей по цвету и типу ткани, а также соблюдения рекомендаций на ярлыках.

Важно подбирать подходящий режим, температуру и средство для стирки, заранее подготавливать одежду и не перегружать машину. Следование этим рекомендациям помогает сохранить качество вещей и их внешний вид надолго.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

Последние новости

23:33

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

23:04

В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – детиФото

22:39

Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналкуВидео

22:12

ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

21:41

Выключить нельзя оставить: какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
21:25

Один полив — и сад под защитой: как навсегда избавиться от вредителей и болезнейВидео

21:21

Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

20:56

Пустая трата места и денег: что на самом деле не стоит хранить в холодильнике

20:23

Секрет идеально чистого чайника: два натуральных ингредиента творят чудесаВидео

Реклама
20:04

Любит пить: сын путинистки Королевой пожаловался на жену

19:52

Секретное оружие советского солдата: зачем на самом деле затачивали пряжку ремня

19:52

Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

19:25

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

19:24

Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

19:10

Гортензия будет обильно цвести всё лето: что обязательно нужно сделать весной

19:10

Слабость Трампа может создать новый хаос в мировой политике: Денисенко назвал рискимнение

18:53

Принесёте беду в дом: почему не стоит забирать демонтированную ограду с кладбища

18:45

Секреты опытных садоводов: что обязательно сделать весной для плодородной почвыВидео

18:23

Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

18:05

Война лишила его дома, а затем и жены: вся жизнь этого мужчины поместилась в машине

Реклама
17:58

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

17:29

Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

17:28

Девушка бросила парня и сбежала с их "джекпотом", но был ньюанс

17:01

На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

16:47

"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

16:45

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляпВидео

16:39

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожарВидео

16:35

Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отелеВидео

16:31

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

16:19

Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

16:17

Ковер станет как новый за 10 минут: эффективный лайфхак без выбивания и пылесоса

16:11

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

16:03

Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

15:52

Холода будут отступать: когда в Украину придет потепление

15:47

"Пойду к Тиграну": пропагандистка Симоньян совершила попытку суицида

15:41

Реально ли вторжение из Приднестровья и "буферная зона" в Винницкой области: что известно

15:32

YouTybe начал крутить "бесконечную" рекламу: как этого избежать

15:17

Цена достигает 1000 долларов: в Украине растёт самый дорогой гриб ЕвропыВидео

15:12

Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном СтейтемомВидео

15:08

Лорак заступилась за украинский паспорт и нарвалась на жесткий хейтВидео

Реклама
14:54

В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"

14:52

Путин придумает новый "блицкриг": Зеленский насторожил сценарием по Донбассу

14:41

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

14:27

Гороскоп Таро на завтра 11 апреля: Овнам - начало нового, Львам - риск

14:05

Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных

14:02

"Ком в горле": звезду Ворониных жестко унизили в России

13:45

Неожиданный скачок цен в Украине: один продукт уже дорожает на глазах

13:32

Умоляет не трогать после смерти: больной раком король Чарльз обратился к Уильяму

13:28

Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницуВидео

13:14

"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видеоВидео

