Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналку



Большинство людей привыкли стирать одежду при стандартной температуре 40 °C, однако далеко не всегда это оптимальный вариант.

Для разных типов тканей и степени загрязнения подходят более низкие или, наоборот, более высокие температуры, а их корректировка может также заметно снизить расходы на коммунальные услуги, пишет Express.

В условиях роста цен на энергию и воду многие стараются находить простые способы экономии в быту.

При этом основное внимание обычно уделяется счетам за электричество и газ, хотя даже привычный режим стирки способен существенно влиять на общий расход средств. Стандартные 40 °C и более интенсивные 60 °C не всегда являются самыми эффективными решениями для ежедневного использования.

Максимальный температурный режим стиральных машин может достигать 90 °C — это практически кипячение, которое обеспечивает полное уничтожение микроорганизмов, но при этом сильно изнашивает ткани и требует значительных затрат энергии.

Режим 60 °C считается более щадящим: он помогает уничтожать часть бактерий и вирусов и особенно полезен в период распространения инфекций в доме, например при норовирусе.

Тем не менее специалисты отмечают, что постоянная стирка при 40 °C не всегда оправдана: она часто не даёт ощутимых преимуществ ни в гигиене, ни в экономии.

Более рациональным решением может быть снижение температуры до 30 °C, что позволяет существенно уменьшить расход электроэнергии — примерно на 38% по сравнению с 40 °C, при этом сохраняя достаточную эффективность стирки.

Холодная вода лучше подходит для деликатных тканей, таких как шерсть, шёлк и кружево, так как она бережнее воздействует на волокна. А для умеренно загрязнённой одежды 30 °C обычно достаточно, чтобы обеспечить качественный результат без лишних затрат.

Как уменьшить затраты на стирку

Одной из распространённых ошибок считается чрезмерное использование стирального порошка или геля. Многие полагают, что увеличенная дозировка улучшит качество стирки, однако на деле это не даёт положительного эффекта.

Эксперты отмечают, что избыток моющего средства не делает вещи чище, а лишь приводит к дополнительным расходам и может негативно влиять как на работу стиральной машины, так и на состояние тканей.

Чтобы избежать подобных проблем, достаточно придерживаться рекомендованной дозировки, указанной на упаковке — этого вполне хватает для эффективного удаления загрязнений.

Правильный уход за одеждой начинается с простых правил: сортировки вещей по цвету и типу ткани, а также соблюдения рекомендаций на ярлыках.

Важно подбирать подходящий режим, температуру и средство для стирки, заранее подготавливать одежду и не перегружать машину. Следование этим рекомендациям помогает сохранить качество вещей и их внешний вид надолго.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

