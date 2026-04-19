Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

О чем вы узнаете:
- Как правильно заряжать смартфон
- Нужно ли закрывать фоновые приложения
- Что делать, чтобы сохранить заряд
Многие пользователи вынуждены менять аккумулятор или даже покупать новый смартфон уже через год или два из-за того, что батарея теряет емкость. Однако срок службы устройства можно продлить, если изменить несколько своих привычек, — рассказывает Blikk Rúzs.
Как заряжать телефон, чтобы он служил дольше
Специалисты отмечают, что для современных литий-ионных аккумуляторов идеальным является уровень заряда от 20% до 80%. То есть не стоит ждать, пока телефон выключится, но и заряжать его до 100% тоже не стоит, поскольку постоянное пребывание на максимальной отметке, особенно во время длительной ночной зарядки, ускоряет износ батареи.
Многие современные смартфоны имеют функцию "оптимизированной зарядки". Она останавливает процесс на 80% и дозаряжает остаток непосредственно перед вашим пробуждением. Проверьте, включена ли эта опция в ваших настройках.
Перегрев убивает батарею: главная ошибка пользователей
Высокая температура разрушает структуру аккумулятора гораздо быстрее, чем интенсивное использование. Чтобы избежать повреждений:
- Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в салоне автомобиля летом.
- Снимайте плотный чехол во время зарядки, если замечаете, что корпус нагревается.
- Дайте устройству остыть, если оно перегрелось во время игр или работы тяжелых приложений.
Нужно ли закрывать все фоновые приложения
Существует мнение, что постоянное закрытие всех открытых окон экономит заряд — это заблуждение. На самом деле система тратит больше энергии на то, чтобы каждый раз запускать программу "с нуля", чем на ее поддержание в фоновом режиме.
Что реально помогает сохранить заряд смартфона
- Уменьшение яркости экрана.
- Отключение Bluetooth, GPS и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
- Настройка автоматического перехода в режим энергосбережения.
Об источнике: Blikk Rúzs
Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.
