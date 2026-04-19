Как продлить срок службы аккумулятора смартфона — правильная зарядка, опасность перегрева и полезные настройки, которые помогут сохранить заряд и ресурс аккумулятора.

Как правильно заряжать телефон?

О чем вы узнаете:

Как правильно заряжать смартфон

Нужно ли закрывать фоновые приложения

Что делать, чтобы сохранить заряд

Многие пользователи вынуждены менять аккумулятор или даже покупать новый смартфон уже через год или два из-за того, что батарея теряет емкость. Однако срок службы устройства можно продлить, если изменить несколько своих привычек, — рассказывает Blikk Rúzs.

Как заряжать телефон, чтобы он служил дольше

Специалисты отмечают, что для современных литий-ионных аккумуляторов идеальным является уровень заряда от 20% до 80%. То есть не стоит ждать, пока телефон выключится, но и заряжать его до 100% тоже не стоит, поскольку постоянное пребывание на максимальной отметке, особенно во время длительной ночной зарядки, ускоряет износ батареи.

Многие современные смартфоны имеют функцию "оптимизированной зарядки". Она останавливает процесс на 80% и дозаряжает остаток непосредственно перед вашим пробуждением. Проверьте, включена ли эта опция в ваших настройках.

Перегрев убивает батарею: главная ошибка пользователей

Высокая температура разрушает структуру аккумулятора гораздо быстрее, чем интенсивное использование. Чтобы избежать повреждений:

Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в салоне автомобиля летом.

Снимайте плотный чехол во время зарядки, если замечаете, что корпус нагревается.

Дайте устройству остыть, если оно перегрелось во время игр или работы тяжелых приложений.

Нужно ли закрывать все фоновые приложения

Существует мнение, что постоянное закрытие всех открытых окон экономит заряд — это заблуждение. На самом деле система тратит больше энергии на то, чтобы каждый раз запускать программу "с нуля", чем на ее поддержание в фоновом режиме.

Что реально помогает сохранить заряд смартфона

Уменьшение яркости экрана.

Отключение Bluetooth, GPS и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.

Настройка автоматического перехода в режим энергосбережения.

Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs — это популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

