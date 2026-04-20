Как правильно пользоваться ручками над дверями в авто: просто держаться не стоит

Водители удивляются, когда узнают о настоящем назначении поручней в автомобиле.

Как использовать поручень в автомобиле

Практически во всех автомобилях можно увидеть ручки, расположенные над дверями. Чаще всего они находятся по бокам от пассажиров, но возле водительского сиденья также бывают такие поручни. При этом многие не понимают, для чего они нужны.

Какую функцию выполняют ручки над головой в автомобиле

Эксперты издания Express.co.uk рассказывают, что поручни над пассажирскими дверями в автомобиле выполняют важную функцию обеспечения доступности, помогая некоторым водителям.

Отмечается, что ручки на потолке созданы для того, чтобы помочь водителям с инвалидностью при посадке в автомобиль.

"Эти ручки на самом деле особенно полезны. Многим людям нужна дополнительная помощь при посадке и высадке из машины", — говорится в сообщении.

Можно ли держаться за верхние ручки в автомобиле во время поездки

Стоит отметить, что ручки над дверями в автомобиле не предназначены для того, чтобы держаться за них во время движения. Все потому, что в случае аварии или резкого маневра, особенно при опрокидывании автомобиля, такая попытка удержаться может быть опасной. В частности, деталь может защемить пальцы или повредить кисть.

Как можно использовать ручки над головой в автомобиле

Поручни можно смело использовать при посадке в автомобиль или при выходе из него.

"В больших автомобилях эти поручни обеспечивают необходимый рычаг для безопасного подъема и опускания, предотвращая неудобные прыжки", — говорят эксперты.

Кроме того, если в автомобиле такие ручки находятся возле задних пассажирских сидений, то их можно использовать как вешалку для одежды. Достаточно взять вешалку и зацепить ее за ручку.

Для чего нужны ручки над головой в авто – видео:

@anycar.ua Зачем на самом деле нужны ручки над дверями в автомобиле? Мы привыкли хвататься за них на крутых поворотах, но их изобрели совсем для другого. Прежде всего — это помощь при выходе из низкого автомобиля и удобное крепление для вашей одежды. Более того, держаться за них во время движения опасно, так как это мешает срабатыванию подушек безопасности. А ты знал об этом раньше? Ставьте "+" или "-" ? #авто #интересныефакты ♬ оригинальная аудиозапись - anycar.ua

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

