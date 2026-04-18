Какой поворотник нужно включить: тест по ПДД, который вводит в заблуждение

Иногда тесты по ПДД заставляют серьезно задуматься даже опытных водителей.

Запутанная задача из ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие поворотники нужно включать при развороте

В каком пункте ПДД это указано

На дороге иногда бывают ситуации, когда водителю автомобиля нужно развернуться. Этот маневр не сложный, но в некоторых случаях бывает, что даже трудно понять, какой поворотник нужно включать. Лучше всего о таких случаях можно узнать из тестов по ПДД, которые помогают освежить знания.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге, где водитель на перекрестке выполняет разворот, и ответить: какой сигнал поворота нужно включать в такой ситуации?

Какой поворотник нужно включить / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Левый поворотник. Правый поворотник. Сначала правый, потом левый. Можно любой. Включать поворотник не обязательно.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель красного автомобиля на этом перекрестке намерен развернуться. Видно, что траектория разворота проходит таким образом, что водитель сначала поворачивает направо, чтобы получить больший радиус разворота.

И здесь возникает вопрос: если водитель фактически сначала поворачивает направо, то должен ли он об этом сообщить правым поворотником, а затем, когда будет выравнивать автомобиль, включать левый сигнал? Ответ – нет, ведь таким образом он может запутать других водителей, что может привести к ДТП.

В то же время в пункте 9.2 ПДД четко сказано, что перед началом движения, перестроением, поворотом или разворотом водитель должен включить указатель поворота именно соответствующего направления. То есть, соответствующий сигнал перед разворотом — это левый поворотник, и именно его должен включить водитель красного автомобиля. Правильный вариант ответа — 1.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

