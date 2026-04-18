Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Какой поворотник нужно включить: тест по ПДД, который вводит в заблуждение

Мария Николишин
18 апреля 2026, 12:40
Иногда тесты по ПДД заставляют серьезно задуматься даже опытных водителей.
Запутанная задача из ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие поворотники нужно включать при развороте
  • В каком пункте ПДД это указано

На дороге иногда бывают ситуации, когда водителю автомобиля нужно развернуться. Этот маневр не сложный, но в некоторых случаях бывает, что даже трудно понять, какой поворотник нужно включать. Лучше всего о таких случаях можно узнать из тестов по ПДД, которые помогают освежить знания.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге, где водитель на перекрестке выполняет разворот, и ответить: какой сигнал поворота нужно включать в такой ситуации?

видео дня
Какой поворотник нужно включить / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Левый поворотник.
  2. Правый поворотник.
  3. Сначала правый, потом левый.
  4. Можно любой.
  5. Включать поворотник не обязательно.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Водитель красного автомобиля на этом перекрестке намерен развернуться. Видно, что траектория разворота проходит таким образом, что водитель сначала поворачивает направо, чтобы получить больший радиус разворота.

И здесь возникает вопрос: если водитель фактически сначала поворачивает направо, то должен ли он об этом сообщить правым поворотником, а затем, когда будет выравнивать автомобиль, включать левый сигнал? Ответ – нет, ведь таким образом он может запутать других водителей, что может привести к ДТП.

Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

В то же время в пункте 9.2 ПДД четко сказано, что перед началом движения, перестроением, поворотом или разворотом водитель должен включить указатель поворота именно соответствующего направления. То есть, соответствующий сигнал перед разворотом — это левый поворотник, и именно его должен включить водитель красного автомобиля. Правильный вариант ответа — 1.

Сложная задача по ПДД для водителей – видео:

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили задача на логику
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять