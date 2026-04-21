"Люблю его детей": Могилевская впервые заговорила о семье мужа

Кристина Трохимчук
21 апреля 2026, 10:02
Певица считает детей супруга примером для своих дочерей.
Наталья Могилевская - муж и дети
Наталья Могилевская - муж и дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

  • Наталья Могилевская рассказала о семье своего мужа
  • Как она относится к детям и внуку супруга

Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о семье своего супруга Валентина. В интервью "Тур зірками" артистка призналась, что считает детей супруга примером для своих дочерей и даже поделилась подробностями о его внуке.

Несмотря на то, что звезда сначала отшучивалась от вопросов о прошлых отношениях и детях супруга, позже она все же согласилась приоткрыть завесу тайны. Могилевская рассказала, что дочь Валентина окончила университет в США и сейчас работает в крупном музыкальном лейбле.

Наталья Могилевская - муж
Наталья Могилевская - муж / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Я не только люблю его детей. Я считаю, что они пример для моих, потому что они были лучшими ученицами школы. Одна закончила школу Wall Street, сейчас – университет в LA. Она работает в Sony Music. Просто невероятная девушка!", — заявила исполнительница.

Для Натальи крайне важен позитивный пример для подражания, который демонстрируют старшие дети для младших. Певица только поощряет сближение семьи — например, она мечтает о том, чтобы внук ее возлюбленного начал заниматься бальными танцами вместе с ее дочкой Софией.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - дети / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"У него есть внук. И 1 сентября его внук, такого же возраста, как моя Сонька, пойдет с ней вместе учиться в школу. И я очень надеюсь, что они также станут парой на бальных танцах, потому что она уже занимается. И я очень хочу, чтобы они вместе танцевали. Это огромная семья, любовь", — поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Анатолий Анатолич высказался о позиции своего кума Влада Ямы, который сейчас проживает в США. Ведущий заверил, что хореограф остается патриотом и продолжает любить Украину. Анатолич отметил, что теперь они общаются гораздо реже, чем раньше.

Также актриса Елена Светлицкая подтвердила слухи о том, что находилась в автомобиле Тараса Цимбалюка в момент ДТП. После того как знаменитость попала в объективы камер видеонаблюдения, она не стала скрывать правду и рассказала, что там произошло.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
