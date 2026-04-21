Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

Форшмак — идеальное блюдо, которое не требует много времени или дорогих ингредиентов, но невероятно вкусное. Однако важно готовить эту закуску по правильному рецепту.
Главред узнал, что им в TikTok nastya.cooking поделилась украинская блогерша Анастасия Жакулина.
Форшмак — рецепт
Ингредиенты:
- Селедка
- Кислое яблоко 1 шт.
- Вареное яйцо 1 шт.
- Майонез 1 ст. л.
- Лук 1 шт.
Селедку сначала нарезаем мелкими кубиками, а затем измельчаем до консистенции рубленого фарша. Добавляем к ней мелко нарезанный лук, натертые яблоко и яйцо. Перемешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить форшмак:
О персонаже: Анастасия Жакулина
Анастасия Жакулина — украинская блогерша с аудиторией более 74 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях делится видео с рецептами, а также занимается фуд-съемкой.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред