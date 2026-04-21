Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

Рецепт изысканной закуски из сельди.

https://glavred.info/recipes/bozhestvennyy-forshmak-po-odesski-za-10-minut-luchshiy-recept-10758404.html Ссылка скопирована

Рецепт классического форшмака / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Форшмак — идеальное блюдо, которое не требует много времени или дорогих ингредиентов, но невероятно вкусное. Однако важно готовить эту закуску по правильному рецепту.

Главред узнал, что им в TikTok nastya.cooking поделилась украинская блогерша Анастасия Жакулина.

Форшмак — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Селедка

Кислое яблоко 1 шт.

Вареное яйцо 1 шт.

Майонез 1 ст. л.

Лук 1 шт.

Селедку сначала нарезаем мелкими кубиками, а затем измельчаем до консистенции рубленого фарша. Добавляем к ней мелко нарезанный лук, натертые яблоко и яйцо. Перемешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить форшмак:

Вас может заинтересовать:

О персонаже: Анастасия Жакулина Анастасия Жакулина — украинская блогерша с аудиторией более 74 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях делится видео с рецептами, а также занимается фуд-съемкой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред