Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

Анна Косик
21 апреля 2026, 15:08
Рецепт изысканной закуски из сельди.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Еврейская
Форшмак
Рецепт классического форшмака / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Форшмак — идеальное блюдо, которое не требует много времени или дорогих ингредиентов, но невероятно вкусное. Однако важно готовить эту закуску по правильному рецепту.

Главред узнал, что им в TikTok nastya.cooking поделилась украинская блогерша Анастасия Жакулина.

Форшмак — рецепт

Ингредиенты:

  • Селедка
  • Кислое яблоко 1 шт.
  • Вареное яйцо 1 шт.
  • Майонез 1 ст. л.
  • Лук 1 шт.

Селедку сначала нарезаем мелкими кубиками, а затем измельчаем до консистенции рубленого фарша. Добавляем к ней мелко нарезанный лук, натертые яблоко и яйцо. Перемешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить форшмак:

@nastya.cooking Вкусный форшмак? Кто любит? ▫️Селедка; ▫️Кислое яблоко; ▫️Вареное яйцо; ▫️Европейский майонез от Торчин; ▫️Лук #форшмак#селедка#рецептфоршмака#закуска#рецептынаукраинском♬ Paint The Town Red (Instrumental) - Doja Cat

Вас может заинтересовать:

О персонаже: Анастасия Жакулина

Анастасия Жакулина — украинская блогерша с аудиторией более 74 тысяч пользователей в TikTok. В соцсетях делится видео с рецептами, а также занимается фуд-съемкой.

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню

Поможет в спасении жизней: певица Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ

Больше, чем просто декор: какие растения служат оберегами и приносят достаток в дом

Цены уже приблизились к 300 грн: когда подешевеет любимая ягода украинцев

Цена выросла почти на 100 гривен: в Украине резко подорожал популярный овощ

Только не "кузнечик": далеко не все знают, как называть это насекомое на украинском

"Быть твоей мамой непросто": Бурмака показалась с единственной дочерью

Ученые увеличили эффективность солнечных панелей: какой новый предел

Россияне высмеяли Герасимова за ложь об успехах армии РФ в Луганской области

Сдвинется ли вопрос о легализации оружия в Украине с мертвой точки: что говорит эксперт

Почему нельзя выяснять отношения с людьми 22 апреля: какой церковный праздник

Стоит ли выращивать рассаду огурцов: плюсы, минусы и советы огородникамВидео

Нетрезвый мужчина бросил гранаты в полицейских — есть раненыеФото

Россия хочет дестабилизировать Украину: эксперт оценил риск массовых стрельб

Резкое изменение погоды в Ровно и области: синоптики предупреждают о заморозках

"Отказали ноги": Анатолий Анатолич показался на кресле колесном в США

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

Девушка нашла в приюте "двойника" умершей собаки: что она сделалаВидео

Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь КремльВидео

Крысы и мыши навсегда исчезнут из сада: какие природные средства отпугнут грызунов

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФФото

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Почему сливать масло в раковину опасно: куда девать жир после жарки

Дворник "дядя Саша" стал седьмой жертвой стрелка из Голосеево: его коту ищут хозяина

Загадка века: как современный человек появился на фото 1917 годаВидео

Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну

Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

Когда человек считается старым: назван точный возраст

"Люблю его детей": Могилевская впервые заговорила о семье мужа

РФ создает угрозу со стороны Беларуси: эксперт оценил риски повторного наступления на Киев

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: точные даты для рекордного урожая

