Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

В среду 22 апреля в столице и на территории Киевщины ожидается относительно спокойная, но прохладная погода, отмечают синоптики.
Осадков не прогнозируется, небо будет частично облачным, сообщает Украинский гидрометцентр.
Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью в регионе составит от 0 до 3°С, местами возможны заморозки. Днем столбики термометров покажут от 8 до 13°С.
В Киеве ночью ожидается 1–3° тепла, при этом на поверхности грунта заморозки достигнут 0–2°С. Днем в столице потеплеет до 10–12°С.
Синоптики рекомендуют быть осторожными в утренние часы, особенно водителям и дачникам, из-за возможных заморозков на почве.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
