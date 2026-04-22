Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Что вы узнаете:
- Какая будет погода ночью
- В каких областях будут дожди
- Когда наступит потепление
Погода в Украине будет ухудшаться. Днем ожидаются дожди и сильные порывы ветра. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 23 апреля
23 апреля температура воздуха повысится до 8-11 градусов тепла. На территории западных и южных областей будет теплее — 10-14 градусов тепла. В этот день ожидается сильный северо-западный ветер. Его скорость может достигать 15-20 м/с.
"И не забудьте завтра зонтик, шапку, выберите безопасное место для парковки автомобиля, бросьте в сумку что-нибудь для головы, можно дополнительный кофе, но без преувеличения", — написала Диденко.
Погода в Киеве 23 апреля
В Киеве температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов тепла. Ночью осадков не ожидается, однако днем будет дождь и сильный ветер. Днем температура воздуха повысится до 7-9 градусов тепла.
"Подобная погода может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями!" — говорится в сообщении.
Такая холодная погода продлится до мая.
Прогноз погоды в Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, на этой неделе погода в Житомирской области будет переменчивой. По информации областного гидрометцентра, с 21 по 24 апреля регион накроет новая волна похолодания с сильными заморозками, особенно в ночные и утренние часы среды и четверга.
Также в среду, 22 апреля, на Львовщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.
В Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.
О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
