Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

Во Львовской области объявлен желтый уровень опасности.

Прогноз погоды на Львовщине на 23 апреля

В четверг, 23 апреля, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона, господствующего над Восточноевропейской равниной. Ожидается переменная облачность и значительное усиление ветра. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 1-6° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 11-16° тепла.

Большая часть дня пройдет без осадков, однако во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Видимость на дорогах останется хорошей.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ночные часы на поверхности почвы, а местами и в воздухе, ожидаются заморозки от 0 до 2°. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме ночного холода, утром и днем жителям области стоит готовиться к шквалам. Северо-западный ветер будет достигать штормовых значений — 15-20 м/с.

Погода во Львове 23 апреля

Во Львове четверг будет облачным, но без существенных осадков. Ночью на поверхности почвы ожидается заморозки 0-2°, а температура воздуха составит 3-5° тепла.

Днем в городе потеплеет до 13-15° тепла. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, поэтому стоит держаться подальше от старых деревьев и шатких конструкций.

Предупреждение о пожарной опасности

Несмотря на прохладную ночь, ситуация в экосистемах области остается неоднородной. На большей части территории области — низкая (2-й класс), местами средняя (3-й класс) пожарная опасность.

В то же время в Бродах высокая (4-й класс), а в городе Рава-Русская чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность. Жителей призывают быть крайне осторожными с открытым огнем, поскольку погодные условия будут способствовать быстрому распространению пожаров.

Как сообщал Главред, 22 апреля в Полтаве и области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. 23 апреля в Полтавской области также будет облачно с прояснениями.

Также 22 апреля в Киеве и области ожидается прохладная, но сухая погода без осадков. Ночью температура составит 0…+3°C, местами возможны заморозки, днем воздух прогреется до +8…+13°C (в столице — до +10…+12°C).

Кроме того, в ближайшие дни в Харькове ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки. 23 апреля прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

