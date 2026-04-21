Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

Конец недели обещает быть холодным и переменчивым, больше похожим на раннюю весну, чем на вторую половину апреля.

Какая погода ожидается в Житомирской области в конце этой недели

Какая будет погода в Житомире во второй половине недели

Прогноз погоды в Житомирской области на 22-24 апреля

Погода в Житомирской области на этой неделе будет резко меняться: после самых холодных ночей область войдет в период ветреной и нестабильной весны. Синоптик Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук сообщила, что регион оказался под влиянием арктического воздуха, который и в дальнейшем будет определять температурный фон и характер осадков, пишет Суспільне.

В среду, 22 апреля, в области еще сохранится влияние восточной периферии антициклона ULI. День пройдет под знаком переменной облачности и сухой погоды, но ночь и утро снова принесут сильные заморозки — местами до –3°. Северо-западный ветер останется умеренным, а дневная температура поднимется до более комфортных +10…+15°, что создаст ощутимый контраст с холодным утром.

Уже в четверг, 23 апреля, ситуация изменится. Южная часть циклона и холодный атмосферный фронт вызовут резкое падение давления. Ночь пройдет без заморозков, однако днем область накроет кратковременный дождь, а ветер усилится настолько, что порывы будут достигать опасных 15–20 м/с. Температура днем останется прохладной — около +6…+11°, что будет соответствовать ощущению сырой и ветреной погоды.

В пятницу, 24 апреля, Житомирщина снова окажется под влиянием арктического воздуха. При ночных прояснениях вернутся заморозки до –3°, а днем пройдут локальные кратковременные дожди. Температура не превысит +5…+10°, поэтому конец рабочей недели выдастся холодным и переменчивым, больше похожим на раннюю весну, чем на вторую половину апреля.

Погода в Украине - последние новости

22 апреля в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью составит 0…+5°, на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Одессе в мае ожидается теплая и преимущественно сухая погода без резких перепадов температур. В начале и в середине месяца днем будет +18…+23°C, ночью +11…+16°C, осадки маловероятны.

Апрельское потепление в Днепропетровской области отступает из-за активного атмосферного фронта. Как сообщили в региональном центре по гидрометеорологии, 21 апреля в области ожидается ухудшение погодных условий.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт".

