Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

Дарья Пшеничник
21 апреля 2026, 17:23
Конец недели обещает быть холодным и переменчивым, больше похожим на раннюю весну, чем на вторую половину апреля.
Какая погода ожидается в Житомирской области в конце этой недели / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Житомирской области на этой неделе будет резко меняться: после самых холодных ночей область войдет в период ветреной и нестабильной весны. Синоптик Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук сообщила, что регион оказался под влиянием арктического воздуха, который и в дальнейшем будет определять температурный фон и характер осадков, пишет Суспільне.

В среду, 22 апреля, в области еще сохранится влияние восточной периферии антициклона ULI. День пройдет под знаком переменной облачности и сухой погоды, но ночь и утро снова принесут сильные заморозки — местами до –3°. Северо-западный ветер останется умеренным, а дневная температура поднимется до более комфортных +10…+15°, что создаст ощутимый контраст с холодным утром.

Уже в четверг, 23 апреля, ситуация изменится. Южная часть циклона и холодный атмосферный фронт вызовут резкое падение давления. Ночь пройдет без заморозков, однако днем область накроет кратковременный дождь, а ветер усилится настолько, что порывы будут достигать опасных 15–20 м/с. Температура днем останется прохладной — около +6…+11°, что будет соответствовать ощущению сырой и ветреной погоды.

В пятницу, 24 апреля, Житомирщина снова окажется под влиянием арктического воздуха. При ночных прояснениях вернутся заморозки до –3°, а днем пройдут локальные кратковременные дожди. Температура не превысит +5…+10°, поэтому конец рабочей недели выдастся холодным и переменчивым, больше похожим на раннюю весну, чем на вторую половину апреля.

Как сообщал Главред, 22 апреля в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью составит 0…+5°, на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Одессе в мае ожидается теплая и преимущественно сухая погода без резких перепадов температур. В начале и в середине месяца днем будет +18…+23°C, ночью +11…+16°C, осадки маловероятны.

Апрельское потепление в Днепропетровской области отступает из-за активного атмосферного фронта. Как сообщили в региональном центре по гидрометеорологии, 21 апреля в области ожидается ухудшение погодных условий.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

18:10

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:00

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

17:56

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

17:46

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

17:27

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
17:23

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

17:17

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

17:13

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:04

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

Реклама
16:59

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

16:47

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

16:43

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

16:30

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

16:26

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

16:22

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

16:14

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

16:13

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

16:11

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

16:03

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

15:15

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Реклама
15:08

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

15:03

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

14:59

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню

14:55

Поможет в спасении жизней: певица Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ

14:45

Больше, чем просто декор: какие растения служат оберегами и приносят достаток в дом

14:41

Цены уже приблизились к 300 грн: когда подешевеет любимая ягода украинцев

14:33

Цена выросла почти на 100 гривен: в Украине резко подорожал популярный овощ

14:20

Только не "кузнечик": далеко не все знают, как называть это насекомое на украинском

14:14

"Быть твоей мамой непросто": Бурмака показалась с единственной дочерью

14:09

Ученые увеличили эффективность солнечных панелей: какой новый предел

14:06

Россияне высмеяли Герасимова за ложь об успехах армии РФ в Луганской области

14:02

Сдвинется ли вопрос о легализации оружия в Украине с мертвой точки: что говорит эксперт

13:56

Почему нельзя выяснять отношения с людьми 22 апреля: какой церковный праздник

13:42

Стоит ли выращивать рассаду огурцов: плюсы, минусы и советы огородникамВидео

13:28

Нетрезвый мужчина бросил гранаты в полицейских — есть раненыеФото

13:20

Россия хочет дестабилизировать Украину: эксперт оценил риск массовых стрельб

13:15

Резкое изменение погоды в Ровно и области: синоптики предупреждают о заморозках

13:14

"Отказали ноги": Анатолий Анатолич показался на кресле колесном в США

13:14

Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве

13:14

Девушка нашла в приюте "двойника" умершей собаки: что она сделалаВидео

Реклама
12:50

Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь КремльВидео

12:31

Крысы и мыши навсегда исчезнут из сада: какие природные средства отпугнут грызунов

12:09

"В одно мгновение я остался ни с чем": "Флеш" показал последствия покушения РФФото

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

11:58

Почему сливать масло в раковину опасно: куда девать жир после жарки

11:55

Дворник "дядя Саша" стал седьмой жертвой стрелка из Голосеево: его коту ищут хозяина

11:54

Загадка века: как современный человек появился на фото 1917 годаВидео

11:15

Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

11:03

Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну

10:53

Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

