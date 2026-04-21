Резкое изменение погоды в Ровно и области: синоптики предупреждают о заморозках

В среду, 22 апреля, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается.
Ночью и утром возможен слабый туман. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Ровенской области 22 апреля
В среду температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, на поверхности почвы прогнозируются заморозки. Днем ожидается +10…+15 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Погода в Ровно 22 апреля
В Ровно ночью температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, с заморозками на поверхности почвы. Днем ровенские синоптики прогнозируют от +12 до +14 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как писал Главред, погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков. Погода будет облачной, однако ни дождя, ни других осадков в первые десять дней мая ждать не стоит.
Кроме того, в Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.
Напомним, апрельское потепление в Днепропетровской области временно отступает под влиянием активного атмосферного фронта. Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, 21 апреля в регионе ожидается существенное ухудшение погодных условий.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
