Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Алексей Тесля
24 апреля 2026, 01:05
Температурный фон по области ночью опустится до 0–3° с вероятными заморозками.
В Киевском регионе прогнозируют заморозки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

  • 24 апреля переменная облачность на территории Киевской области и в столице
  • Ночью будут заморозки, а днем воздух прогреется до 7–12°

Синоптики прогнозируют 24 апреля переменную облачность на территории Киевской области и в столице.

Осадков в течение дня не ожидается, поэтому жители региона смогут обойтись без зонтов и резиновых сапог, передает Укргидрометцентр.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с, создавая ощущение прохлады, особенно в утренние часы.

Температурный фон по области ночью опустится до 0–3° с вероятными заморозками на поверхности, а днем воздух прогреется до 7–12° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 1–3° тепла, на почве возможны заморозки 0–2°. Днем температура повысится до 10–12° тепла.

Метеорологи напоминают, что в таких условиях стоит быть осторожными на дорогах, особенно в утренние часы, когда заморозки могут сделать дороги скользкими.

Климатические изменения в Украине: угрозы и перспективы

В Украине всё ярче проявляются последствия изменения климата, что особенно сказывается на аграрном секторе. В ряде регионов наблюдается усиление засухи, что создаёт сложности для выращивания привычных сельскохозяйственных культур. В то же время другие территории открывают новые возможности для развития.

На востоке и юге страны наблюдается повышение температуры и снижение уровня осадков, а зимы становятся мягче. В то же время северные, западные области и Полесье частично выигрывают от этих изменений, получая более благоприятные условия для отдельных видов сельхозпроизводства и экосистем.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

