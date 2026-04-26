Придет ли потепление в Украину в конце апреля: синоптик озвучила прогноз

Местами температура воздуха опустится до +9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 апреля

Погода в Украине в понедельник, 27 апреля, не порадует теплом. Ветер снова будет порывистым, неприятным, со штормовыми порывами. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник, да и вся ближайшая неделя, существенного тепла в Украину не принесет", — подчеркнула она. видео дня

По ее словам, завтра в Украине в течение дня температура воздуха составит +6…+9 градусов, на западе и юго-западе ожидается +9…+12 градусов.

Также в большинстве областей осадки прекратятся, только в Сумской, Черниговской и Харьковской областях прогнозируется дождь, который может сопровождаться мокрым снегом.

Погода 27 апреля

Погода в Киеве

В Киеве 27 апреля существенных осадков не ожидается, но будет ветрено и холодно. Ночью температура достигнет +1…+4 градусов, днем поднимется до +9 градусов.

Погода в Киеве

Наталья Диденко

Как сообщал Главред, 27 апреля погода в Житомирской области будет прохладной и ветреной. В течение суток в области и в самом Житомире сохранится переменная облачность, без существенных осадков, а ночь и утро принесут заморозки в воздухе.

В то же время погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода.

Кроме того, синоптики предупредили, что погода в Черкасской области резко ухудшится. Регион накроют опасные явления сразу по нескольким показателям.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

