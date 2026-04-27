Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину

Мария Николишин
27 апреля 2026, 19:02
В Тернопольской области объявлен II уровень опасности.
Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину
Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет преимущественно облачной. Местами даже может выпасть мокрый снег. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 28 апреля

Во вторник в Тернопольской области прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с.

По области ночью и утром сильные заморозки, температура воздуха 0…-3 градуса, днем температура воздуха составит +8…+13 градусов.

В городе Тернополь ночью также ожидаются сильные заморозки, температура воздуха 0…-2 градуса, днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов.

Погода в Тернополе 29 апреля

В среду погода также будет переменчивой и облачной. Ночью без осадков, но днем местами может выпасть небольшой мокрый снег. Ветер северный, 5 – 10 м/с.

Ночью и утром ожидаются сильные заморозки в воздухе 0..-3 градуса, температура воздуха днем будет в пределах от +7 до +12 градусов.

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину
Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, по всей области с 28 по 30 апреля из-за сильных заморозков объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину
Опасные погодные явления / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, погода в Житомирской области в конце апреля останется холодной и нестабильной: в течение недели температура будет колебаться от -2° ночью до 13° тепла днем, а небо преимущественно будет затянуто облаками.

28 апреля погоду во Львовской области будет определять выступ антициклона с центром над Северным морем. Ожидается прохладная погода без существенных осадков.

В то же время в Укргидрометцентре заявили, что май традиционно считается переходным месяцем к лету, однако в 2026 году погода может оказаться немного прохладнее, чем обычно.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

