Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 28 апреля

Курс валют на 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Евро продолжает неуклонно расти, доллар также стремительно пошел вверх. Злотый тоже демонстрирует рост по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 28 апреля

На вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,08 гривны за доллар. Таким образом, украинская валюта упала на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 28 апреля

Курс евро неуклонно растет. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,76 гривны за один евро, то есть гривна ослабла на 22 копейки.

Курс злотого на 28 апреля

НБУ повысил курс польского злотого к гривне на 28 апреля по сравнению с 27 апреля на 4 копейки — до 12,19 гривны.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Как писал Главред, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сбить курс могут только негативные события на фронте.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что у доллара есть потенциал для дальнейшего снижения, поскольку НБУ будет сдерживать инфляцию, которая в марте ускорилась до 7,9% в годовом исчислении.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривны за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривны в течение года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

