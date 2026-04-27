Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

Анна Ярославская
27 апреля 2026, 09:38
НБУ и банки обновили курс валют. Сколько сегодня стоит доллар, евро и злотый и что будет дальше?
Курс доллара
Доллар снова дорожает / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • НБУ повысил официальный курс доллара до 44 грн
  • Евро после недавнего падения начал восстанавливаться и вырос
  • Эксперты прогнозируют стабилизацию доллара в ближайшие недели

В понедельник, 27 апреля, курс доллара в Украине пересек отметку в 44 гривни, а евро и злотый начали отыгрывать предыдущее падение. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По мнению эксперта, поддержка ЕС остается ключевым фактором стабильности гривни - в ближайшие недели ситуация на влютном рынке стабилизируется.

Курс валют в Украине 27 апреля 2026

Новая неделя началась с роста цены американской валюты. По официальному курсу НБУ, доллар подорожал на 6 копеек и установлен на уровне 44 грн.

На валютном рынке также наблюдается рост европейской валюты. После предыдущего стремительного падения евро снова начало восстанавливать позиции.

Официальный курс евро вырос на 16 копеек и составляет 51,54 грн.

Курс злотого также демонстрирует рост. Национальный банк установил официальный курс польской валюты на уровне 12,15 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем злотый подорожал на 5 копеек.

Курс валют на 27 апреля 2026
Курс валют на 27 апреля 2026 / Инфографика: Главред ​

Сколько стоит валюта в банках

По данным Minfin, средний курс доллара в банках составляет 43,72 гривни при покупке и 44,25 - при сдаче валюты.

Евро сегодня можно купить по среднему курсу 51,22 грн, а сдать - по 50,90 грн.

Злотый покупают по 11,8 грн, а пролают в банках по 12,4 грн.

Чего ожидать от курса валют в Украине

Разблокировка кредита Украине от ЕС в размере 90 млрд евро стала стабилизирующим фактором для курса гривни, пишет ТСН.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что и официальный, и безналичный курс доллара в ближайшие две недели останутся на нынешних показателях.

"Разблокировка помощи Украине от ЕС дала четкий ответ, что будет с долларом в ближайшем будущем. НБУ снова остановит рост курса доллара, но на более высоком уровне — около 44 грн/доллар. Курс евро будет зависеть от котировок пары доллар/евро на мировых рынках, они ожидаются в пределах 1,15-1,18 доллара за евро", - сказал Пендзин.

По его прогнозу, на наличном рынке доллар может незначительно подешеветь, потому что предложение остается достаточным, а спрос на валюту со стороны населения снижается.

"В продаже курс будет колебаться от 44 до 44,3 грн/доллар, по покупке от 43,50 до 43,80", - отметил эксперт.

Курс валют в Украине - прогнозы

Как писал Главред, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни. Сбить курс могут только плохие события на фронте.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что у доллара есть потенциал для дальнейшего снижения, поскольку НБУ будет сдерживать инфляцию, которая в марте ускорилась до 7,9% в годовом исчислении.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

